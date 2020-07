Murió Marcos Gastaldi Información General 20 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Desde septiembre pasado se había agravado su estado de salud. Marcos Luis Gastaldi, de 65 años, se había separado de Marcela Tinayre hace dos años, pero la conductora estuvo siempre acompañándolo desde que enfermó. Se habían casado en 1998 y eran padres de Rocco, nacido en el año 2001.

El empresario era también padre de la actriz y cantante Valeria Gastaldi, exBandana.

Además de sus actividades como banquero, Marcos Gastaldi se había destacado en la organización de eventos, como carreras de Fórmula-1 y manejaba negocios e inversiones en Nueva York, Miami y San Pablo.

Tras la quiebra en 1995 del banco del que era accionista, el Extrader, en medio de la vorágine de la crisis del Tequila, un caso que afectó su reputación como hombre de negocios, fuentes del sector financiero destacaron sin embargo que la entidad devolvió todos los depósitos y que Gastaldi respondió vendiendo con sus propios bienes.

Aquella crisis de mediados de los 90 afectó a varias entidades financieras de la Argentina, muchas de las cuales fueron sostenidas mediante multimillonarios redescuentos del Banco Central para evitar el derrumbe. El fallido Extrader, en cambio, fue uno de los pocos bancos privados que no fueron respaldados por la autoridad de entonces.

Recién en 2010 la justicia sobreseyó definitivamente a Marcos Gastaldi en una acusación por asociación ilícita, por entender que en el expediente de la causa no había elementos ni pruebas en tal sentido. Sin embargo, ese señalamiento lo tuvo sospechado durante muchos años. “Una acusación grave y desmedida que no guardaba relación alguna con las causas que originaron la caída del Banco Extrader”, en palabras de los abogados del banquero.

En 2016, durante una visita de los Rolling Stones, Gastaldi fue su anfitrión, en un evento especial del que participaron destacadas figuras del jet-set local.

Hace un año, en entrevista con Infobae, Valeria Gastaldi había hablado de la enfermedad de su padre. “Está pasando un momento duro. Él por ahí tampoco registra tanto lo que pasa y en ese sentido es mejor. Pero a veces sí registra, y es duro para todos”, decía la cantante.

A fines del año pasado, también su exesposa, Marcela Tinayre, había expresado su tristeza por la dura situación que atravesaba la familia. Marcos Gastaldi estaba entonces internado en una clínica de rehabilitación. “Hay días que estoy muy triste. A la mañana no me permito llorar. A veces lo hago a la tarde y me duele el estómago de tanto contenerme”, decía la hija de Mirtha Legrand y madre de Juana Viale.

En cuanto a su hijo, Rocco Gastaldi, dijo: “A él lo trato de sostener. Tiene sus momentos de enojo”, y contó que su otro hijo, Nacho Viale, medio hermano de Rocco, es quien se encarga de apoyarlo. “Cumple un rol muy importante para Rocco, es una figura paterna, masculina. Está muy encima de él. Más que nunca cedí en ese rol... "

El padre de Marcos Gastaldi había sido cónsul en el Uruguay. Allí falleció en un trágico accidente. Fue luego de la muerte de su padre que Gastaldi, entonces de 19 años, volvió a la Argentina, para buscar trabajo. Su primer empleo fue como cadete, en la city, con el agente de bolsa Roberto Cantón, que había presidido la Bolsa durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Más tarde se casó con la hija de su empleador, María José Cantón, con la que tuvo cuatro hijos.

Luego trabajó en el Chase Manhattan, como operador junior. Y en 1982, con otros tres asociados, fundó Extrader.

En paralelo, Gastaldi fue representante, inversor y consejero de Luciano Benetton y fundó Alea Producciones, empresa especializada en eventos deportivos y espectáculos. Con esa firma, organizó conciertos en Argentina de Ray Charles y Rod Stewart, además de organizar partidos de tenis exhibición del francés Yannick Noah contra Guillermo Vilas y del estadounidense Jimmy Connors frente a José Luis Clerc.