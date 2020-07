Preocupa la situación de transportistas escolares Locales 20 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO EN DIFICULTADES. Los transportes escolares no trabajan por no haber clases.

Al igual que muchas otras actividades, las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, afecta a los transportistas escolares que siguen sin poder trabajar.

Desde Juntos por el Cambio han presentado un proyecto donde solicitan medidas urgentes al Poder Ejecutivo para este sector, manifestando que "el objeto principal de la iniciativa es visibilizar la ausencia de receptividad y respuesta por parte del Poder Ejecutivo de la Nación, ante las adversidades que atraviesa un sector que se ha caracterizado por su comprensión y adhesión a las medidas dispuestas para la prevención de la expansión del coronavirus".

Esta actividad, cuya parálisis comenzó aún antes del dictado del DNU 297/20 que estableció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), agrupa a más de 4.500 transportistas, afectando a un total de 6.000 familias.

Cabe destacar que el cuidado de niños en tránsito debe ser ejercido por personal preparado para ello y con roles específicos, que debe sumarse al conductor, atento que los niños deben ser controlados durante el viaje y conducidos en el ascenso y descenso, además de todos los aspectos de seguridad que resultan necesarios.

"Estamos ante una actividad que cumple sus obligaciones y da trabajo. Sin embargo, pertenecen a un segmento económico que (aún cuando no le resulta sencillo pagar sueldos o hacer frente a deudas devengadas por impuestos y patentes) que en su mayoría posee categorías de monotributo superiores a las que han sido impuestas como tope para el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), impidiendo su acceso a ese socorro. Y, el 90% de ellos no cotiza con status bancarios que permitan desahogos crediticios", manifestó la diputada nacional Ximena García, quien encabeza a los numerosos firmantes del proyecto.

"Para ellos es dificultoso afrontar los costos de la actividad, ya que deben abonar seguros especiales, patentes onerosas, costos de registro y cargas laborales de aquellos empleados inscriptos que posean. A su vez, transitan una situación de gran incertidumbre, ya que su recuperación depende del reinicio del ciclo lectivo presencial, donde los protocolos exigirán mayores distancias entre los niños transportados, poniéndose en riesgo, directamente, la subsistencia alimentaria, tanto de los propietarios de las unidades como la de sus familias", sostuvo la legisladora.

Debemos marcar a su vez que el proyecto fue replicado en varias legislaturas provinciales del país. En el caso de Santa Fe, estuvo a cargo del diputado Alejandro Boscarol.

García expresó: "Creemos que la declaración de emergencia nacional del Sector del Transporte Escolar, es el marco para la implementación de muchas medidas que no sólo atenúen la crisis actual, sino que también ayuden a su reactivación, siempre respetando el marco sanitario que la coyuntura exige".

Finalmente sostuvo que "las medidas no implicarían un impacto significativo a nivel presupuestario, ya que podrían aplicarse políticas públicas nacionales sostenibles a través del aporte de tarjetas alimentarias, facilidades administrativas, moratorias, exenciones u otras acciones concomitantes que, para estos trabajadores y trabajadoras, significarían un gran aporte".

El proyecto cuenta con la firma de los diputados nacionales Ximena García, Silvia Lospennato, Camila Crescimbeni, Lorena Matzen, Roxana Reyes, Julio Sahad, Federico Angelini, Estela Regidor, Graciela Ocaña, Mario Arce, Alvaro Lamadrid, Hernán Berisso, Luis Pastori, Antonio Stefani, José Nuñez, Ezequiel Lagan, Caro Castets, Mercedes Joury, Gisela Scaglia, Alicia Fregonese, Aida Ayala, Pablo Torello, Soher El Sukaria, Ingrid Jetter, Adriana Cáceres, Carmen Polledo, Dolores Martínez, Diego Mestre, Alicia Terada, Gustavo Menna, Ignacio Torres, Claudia Najul, Gabriela Lena, Carla Carrizo, Juan Martín, Federico Zamarbide, Jorge Enríquez, Natalia Villa, José Luis Riccardo, Martín Berhongaray, Lidia Azcarate y Jorge Vara.