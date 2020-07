Iglesias negó acusaciones

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El diputado nacional Fernando Iglesias rechazó hoy las acusaciones en su contra por presunta incitación a la violencia tras retuitear una imagen con un fusil que pedía dejar atrás la protesta con cacerolas para pasar a las armas.

Por otra parte, se defendió de las críticas que recibió por un comentario controversial que hizo en la misma red social sobre las víctimas de las inundaciones de La Plata en 2013.

"Repudio todo tipo de violencia. Lo hago permanentemente en mi cuenta desde hace 12 años", explicó.

En declaraciones al programa "Incorrectamente Políticos" que conducen Guadalupe Vásquez y Sergio Berensztein por Radio Rivadavia, el legislador macrista aclaró que se trató de un error involuntario en el que quiso hacer un comentario para desalentar la violencia.

"Jamás he sido denunciado por violencia. Yo me podría entretener mostrando la cantidad de amenazas que recibo. Está formado como un hábito. Están pasando cosas muy graves en el país que no se ponen en relevancia", denunció.

Iglesias protagonizó el sábado otra polémica a partir de un tuit (que después borró) mediante el cual, según sus críticos, se burló y banalizó el dolor de las víctimas de las inundaciones del 2013 en La Plata.

"Ojo que podés ahogarte en tu propia mierda", le advirtió un usuario de Twitter a Iglesias, ante lo cual el macrista respondió con ironía: "Como la gente de La Plata en 2013, dice usted?".

Lo llamativo es que no sólo salieron a contestarle dirigentes del Frente de Todos sino también integrantes de su propio partido, como los diputados bonaerenses Guillermo Bardón y Daniel Lipovetzky.

"La falta de respeto de @FerIglesias a la memoria de las 89 víctimas de la inundación de 2013 en #LaPlata no se soluciona borrando un tuit. Por ellos, por sus familiares y por todos los platenses que rechazamos semejante imbecilidad, exigimos una urgente disculpa pública", escribió Bardón, cercano a Emilio Monzó.

Por su parte, Lipovetzky señaló: "La inundación en nuestra ciudad de La Plata en 2013 fue una terrible tragedia que provocó muertos y pérdidas de pertenencias.Ironizar sobre dicha tragedia es una provocación y ofensa a las víctimas y a todos los platenses. Lo más lamentable, es que viendo quién lo hizo, no me sorprende".

Ante el aluvión de críticas, Iglesias redobló la apuesta y apuntó contra Cristina Kirchner y Daniel Scioli.

"En abril de 2013 cientos de platenses se ahogaron en el agua y los detritus que salían de las cloacas y del arroyo El Gato gracias a la corrupción de @CFKArgentina y @Scioli que denuncié desde 2008. La Plata? Se la llevó Báez. Ofenden esas muertes o que alguien diga la verdad?", escribió en su cuenta de la red social.