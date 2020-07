BUENOS AIRES, 20 (NA). - La secretaria de legal y técnica, Vilma Ibarra, afirmó ayer que con la reforma judicial que en los próximos días ingresará al Congreso a ningún juez "se le va a sacar una causa en la cual esté investigando".

"A nadie se le va a sacar una causa en la cual esté investigando a (la vicepresidenta) Cristina Kirchner, a (el ex mandatario) Mauricio Macri, a (el presidente) Alberto Fernández, al vecino de la esquina o a la señora que trabaja todos los días en la fábrica", enfatizó Ibarra.

En ese marco, precisó que "el juez natural es respetado, y esto es una garantía que está en la Constitución. Si fuera violada, la Corte Suprema iría a poner las cosas en su lugar".

Respecto de la reforma, precisó que será "una reforma que no toque el juez natural, con lo cual ninguna causa salga de su juez natural. Empieza y termina donde tiene que terminar, lo cual quita cualquier especulación respecto al uso político de eso".

"El que tiene una causa contra Macri, la va a seguir teniendo. Las causas empiezan y terminan en el juzgado donde fueron, en su momento, sorteadas conforme a las normas que tenemos de competencia. Si hay algo que ya no tolera la sociedad argentina es este manoseo con la Justicia", resaltó.

En declaraciones radiales, aseguró que "no hay ninguna posibilidad de garantizar impunidades o de perseguir, porque no hay vocación del Presidente ni del Gobierno en hacerlo", y amplió: "La palabra venganza no hace bien en ningún país del mundo, tenemos que reparar y poder discutir una buena organización de Justicia".

"Si hay algo que el presidente Alberto Fernández dejó en claro, desde el primer día de su Gobierno, es que se acabó este esquema de pensar en la justicia pendular a favor del poder político cuando llega al Gobierno y para perseguir opositores", resaltó.

Además, la secretaria de legal y técnica detalló que "si algo necesita la Argentina es que los jueces no sean K o anti K, Macri o anti Macri, o de cualquier partido político".

"Este esquema pendular de Justicia nosotros tenemos que terminar con la idea de que los jueces investigan a los opositores se acercan a los oficialismos y después pasa a la inversa. Le hacen mal a la Argentina, le hace mal a la política, y le hace mal a la democracia", manifestó.

Por último, consideró que "hay que mejorar la justicia federal, que cuenta con un enorme descrédito de parte de la población", y sentenció: "Este gobierno no va a intervenir ni presionar jueces y juezas".