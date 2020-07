Angelini criticó al Gobierno por el "enamoramiento de la cuarentena" Locales 20 de julio de 2020 Redacción Por El diputado nacional Federico Angelini, de Juntos por el Cambio, está recorriendo la provincia en medio de la emergencia sanitaria y estuvo en nuestra ciudad donde habló de la crisis socioeconómica actual y criticó la falta de ideas de la gestión de Alberto Fernández para salir de esta situación. "Por eso critican a Mauricio Macri", apuntó.

El diputado nacional por Santa Fe e integrante de la Mesa Ejecutiva del PRO, Federico Angelini, estuvo en Rafaela y analizó el contexto actual y los reclamos de muchos sectores perjudicados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto por la pandemia de Covid-19.

El legislador contó que "estamos recorriendo distintos puntos de la provincia, estuvimos en Venado Tuerto, en Reconquista, ahora en Rafaela, visitando empresas, pymes, emprendedores; viendo la situación que están pasando. Estamos muy preocupados y ocupándonos. Desde la legislatura nacional hemos presentado proyectos en pos de alivianar la carga tributaria, que es lo que yo siento que es la mejor acción que se puede hacer desde el Estado", manifestó.

Y continuó señalando: "Bajarle el nivel de carga tributaria a quienes producen, a quienes generan empleo, porque es la forma que se tiene para poder darles ese empujoncito o ese acompañamiento que necesitan para pasar esta tormenta que es muy fuerte".

Ante la consulta por el reclamo que viene llevando adelante el sector de turismo, donde se les pide a los legisladores la aprobación de la Ley de Emergencia, contestó que "la semana pasada hubo un avance en la comisión, pero lamentablemente el oficialismo, el Frente de Todos, no ha querido sacar una ley que realmente ayude el sector; es uno de los sectores más afectados por esta pandemia y lamentablemente se sacó una ley que ayuda pero no alcanza, y le quedó un gran sabor a poco. Esperemos que en el Senado se mejore porque la que se sacó no tiene una buena llegada a darle soluciones al sector del turismo".

El legislador de Juntos por el Cambio dijo que en sus recorridas los principales pedidos tienen que ver con la baja de la carga tributaria. "Como dije al principio, el planteo más directo es la baja de impuestos, que se le saque presión a los que producen y generan empleos. Si no entendemos que más allá de haber tenido una cuarentena que es de las más largas que ha tenido el mundo, si nosotros no entendemos que se necesita que la mayor cantidad de pymes sobrevivan a esta cuarentena, va a haber mucha más gente dependiendo del Estado y en ese caso se van a tener que sacar recursos de algún lado; emisión monetaria, más impuestos o deudas", indicó el diputado.

El legislador afirmó que "ya Argentina no tiene muchas de esas variables para hacerse de dinero y más impuestos es imposible porque las empresas no dan más, más emisión monetaria tampoco, porque ya estamos al límite por haberse emitido demasiado dinero en lo que va del año; más de un 60% de la base monetaria de la Argentina ya se emitió en 2020 y obviamente con una deuda externa no se puede, mucho menos si no se llega a un acuerdo con los acreedores".



SOBRE VICENTIN

Angelini señaló en otro momento que "es increíble que el Estado nacional y después con el acompañamiento del gobernador Omar Perotti, hayan tenido la iniciativa de intervenir la empresa Vicentin, violando la Constitución Nacional, rompiendo la división de poderes, porque avanzaron sobre el Poder Judicial, y también atacando la propiedad privada; son cuestiones que afectan muchísimo el futuro de la Argentina, como hablábamos antes, si nosotros queremos recuperar los más de 300.000 empleos que se perdieron durante esta cuarentena, vamos a necesitar que vengan inversores externos o argentinos a generar fuentes de trabajo".

“Si el mensaje es que en cualquier momento el estado o el gobierno te puede intervenir, te puede expropiar la empresa, claramente van a elegir otro destino y no la Argentina. Si no está bien clara la seguridad jurídica de nuestro país, el estado de derecho; por eso un mensaje muy peligroso el que se dio tanto del gobierno nacional como del provincial. El camino que se inició ahora, que es el del diálogo y a través del juez, es el camino que siempre se debería haber elegido, que es respetando la división de poderes. Lo ideal es poder llegar al mejor acuerdo posible, porque hay muchos acreedores privados como productores agropecuarios o proveedores de servicios, que necesitan cobrar lo antes posible", planteó el legislador de Juntos por el Cambio.



CONECTIVIDAD

El diputado nacional, al ser consultado por las críticas que tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro de Educación, Nicolás Trotta, hicieron sobre la conectividad en la Argentina, señaló que "gracias a las políticas que implementó el ex presidente Mauricio Macri hoy los argentinos en medio de la pandemia pudieron conectarse con sus afectos, llevar adelante el teletrabajo, los chicos las clases virtuales. El actual gobierno, que se enamoró de esta cuarentena eterna, no sabe cómo salir de la misma y no tiene idea de cómo hacerlo, entonces busca criticar a quien ya no gobierna", enfatizó Angelini.