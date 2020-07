Para la Nación "no es prioridad mejorar la seguridad" provincial Locales 20 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Federico Angelini, el diputado de Juntos por el Cambio por Santa Fe, sostuvo que para el gobierno nacional "no es una prioridad" mejorar la seguridad en Santa Fe y remarcó que, si bien a la actual administración provincial "no se le puede caer con todo el peso", manifestó que "falta sinergia" entre ambos niveles del Estado.

"Hoy no hay coordinación entre Nación y Provincia para enfrentar a las mafias en Santa Fe, porque mayormente las fuerzas federales están en la provincia de Buenos Aires para controlar la cuarentena", expresó Angelini.

"La verdad es que el Gobierno Nacional abandonó a Santa Fe y la dejó en un segundo plano. De hecho, en la Comisión de Seguridad Interior, hace unos meses le planteé el tema a la ministra (Sabina) Frederic y me respondió que estaban muy abocados al tema del Covid-19 y que se iban a ocupar después, por lo que está claro que la escalada criminal que estamos sufriendo en nuestra provincia no representa para el Poder Ejecutivo una prioridad", concluyó Angelini.