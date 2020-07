La nobleza de los recursos Deportes 20 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO MARCELO BIELSA. / El "Loco" alcanzó el objetivo y llevó al Leeds a la Premier League.

Y un día ganaron los buenos….

El fútbol pago algunas deudas por estas horas, esas que va contrayendo sin que necesariamente deban mensurarse en pesos o en la moneda que fuere pero que hacen mella, fundamentalmente en el alma de la gente.

No es de filosofía que vamos a hablar, pero el personaje en cuestión inspira modelos fuera de esa burbuja de hedonismo y excesos, no se trata de un super hombre, no vino a salvarnos ni nada por el estilo, justamente su perfil lo aleja de esos paradigmas, sin embargo, su andar por la vida profesional se corresponde con llamativa exactitud con sus principios, esos que aquellos pocos que suelen vulnerar su parquedad y hermetismo, lo atestiguan.

Galopar puertas para adentro en la vida de Marcelo Bielsa, debe ser una experiencia llamada a enriquecer a cualquiera que pretenda bucear en las personalidades de los hombres que están expuestos en ámbitos, muchas veces irracionales como el del fútbol.

El ascenso a la Premier League del Leeds, un tradicional club británico, luego de batallar en una categoría inferior, ha vuelto a iluminar la figura exótica para este deporte, de un tipo nacido en Rosario; podría asegurar que más allá de los seguidores del equipo inglés, su destino deportivo se ha comportado de disparador para volver hacer foco en un hombre al que muchas veces, echamos de menos.

Su lenguaje impropio de la llanura de esta disciplina deportiva y sus insólitas reflexiones sobre temas como la felicidad y el éxito en la vida, lo han dejado solo en ese club, sin que esto, aparentemente, lo afecte demasiado.

Hay un estilo Bielsa que nadie puede discutir, ni siquiera aquellos que han padecido desplantes y conductas impredecibles lo terminaron de condenar, el hombre es así, el “loco es así”.

A lo largo de todos estos años como entrenador de elite, sus logros siempre se han quedado estancados en la sala de espera; podríamos marcar que su trascendencia ha sido mas generosa en gestos éticos y verborrágicas sentencias, que con los hechos que describen a los deportistas exitosos.

Para todo ello, el ex entrenador de la Selección Nacional, ha conseguido articular argumentos de una profundidad artesanal que se mueve entre lo desopilante y lo genial, a saber:

“Nosotros deberíamos aclararle a la mayoría, que el éxito es una excepción. Los seres humanos de vez en cuando triunfan. Pero habitualmente se desarrollan, combaten, se esfuerzan y ganan de vez en cuando. Muy de vez en cuando.

No permitan que el fracaso le deteriore la autoestima. Cuando ganas, el mensaje de admiración es tan confuso, te estimula tanto el amor hacia uno mismo, que termina por deformarte. Y cuando perdés, sucede todo lo contrario, hay una tendencia morbosa a desprestigiarte, a ofenderte, solo porque perdiste. En cualquier tarea, se puede ganar o perder, lo importante es la nobleza de los recursos utilizados, eso es lo importante; lo importante es el tránsito, la dignidad con la que recorrí el camino en la búsqueda del objetivo. Lo otros, es cuento, para vendernos una realidad que no es tal…”

Una disquisición que se convierte, a la luz de los resultados de su carreta como técnico, en autorreferencial.



DE ETICA Y ESTÉTICA

Bielsa llegó al fútbol inglés en junio de 2018 y se puso al frente de un objetivo de alta exigencia; era su primera experiencia dirigiendo en el ascenso a un equipo que se había empantanado lejos del protagonismo de otros tiempos.

El Leeds le proponía un reto más; con la excepción de la Selección Argentina, siempre obligada a protagonizar los torneos a nivel mundial, los demás clubes que ficharon al Loco como técnico, le ofrecieron una plataforma de recursos limitados y con las excepciones de Newells y Vélez, con los que obtuvo los torneos locales en la década del 90, las frustraciones han sido implacables en los grandes objetivos deportivos de su carrera.

Esto incluye su gestión al frente de la Selección Chilena con la cual alcanzó una histórica clasificación al Mundial de Sudáfrica en 2010, pero que después su controversial salida por temas políticos, lo emparentó nuevamente, con esa inexorable decepción con la que se cerraron muchas de sus historias.

Hoy que las imágenes lo muestran con algunos desbordes de felicidad acumulados por el logro de este ascenso a la Premier League, vale conectarlo con esa directiva que se hizo viral en todo el planeta, cuando en la temporada anterior, le ordenó al capitán del Leeds, facilitar que el rival convirtiera el empate, luego que su equipo anotara un gol en presunta ventaja deportiva y que finalmente los jueces convalidaron ante el Aston Villa.

Ese gesto de Fair Play inédito cuya consecuencia, entre otras, fue que su equipo perdiera lugares en las posiciones del torneo para conseguir el ascenso, encuentra en este tiempo, un hilo conductor que promueve el alivio y le devuelve el alma al cuerpo a un hombre que al futbol lo interpela de forma cotidiana.

Una suerte de rara avis…un argentino ético….