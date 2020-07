La esperada réplica de Lisandro Mársico Locales 20 de julio de 2020 Redacción Por "Castellano no posee cuadros profesionales y me contesta mediante un secretario privado", respondió el concejal Mársico ante las declaraciones de Kujawinski.

FOTO ARCHIVO LISANDRO MARSICO. Respondió a las declaraciones de Luis Kujawinski.

Fuego cruzado en las últimas horas por el tema de la seguridad. El concejal Lisandro Mársico había señalado que "El Gigante que no despierta y un intendente que prefiere callar" e inmediatamente recibió la respuesta por parte del secretario privado de Intendencia, Luis Kujawinski, que dijo: "Las declaraciones de Mársico son falaces e inconsistentes".

Rápidamente Mársico habló y expresó: "Me resulta difícil poder interpretar la actitud del gobierno local, en virtud de la contestación formulada a mi nota de opinión, mediante su Secretario Personal, un personaje si se quiere totalmente extraño a las cuestiones del quehacer diario de la administración municipal, y ni que hablar a la temática de la inseguridad que se padece a diario en la Ciudad".

"Luis Kujawinski, persona que seguramente, quien lea esta nota no conocerá; nuevo vocero del intendente Castellano, me habla del diálogo permanente entre Provincia y Municipio, pero seguro desconoce, que el Gobierno Provincial (Jorge Lagna, secretario de Seguridad en Gestión Social) habló de la necesidad de que la Fiscalía Regional se siente en las Mesas de Seguridad y cargó contra el Ministerio Público de la Acusación, desconociendo que el Fiscal Regional el día 08/07/2020 le envió una nota al Intendente solicitándole que se retome el Dispositivo de Intervención Multiagencial y poder, mediante este espacio, implementar procesos de trabajo conjuntos y coordinados; pedido al que el Arq. Castellano no acusó recibo. ¿Sabe todo esto el extraño personaje (Luis Kujawinski) que ahora se ha transformado en una especie de hombre de confianza del Departamento Ejecutivo?", manifestó el concejal de la oposición.

Mársico continuó: "Conclusión: una vez más vinieron a mentirnos y a montar un circo, sin anuncios provinciales importantes, los cuales son de necesidad urgente, porque las cámaras que van a licitar para adquirir salen del dinero de los rafaelinos y no son aportadas por el Gobierno de la Provincia, a quien se le demanda desde tiempos pasados que aporte en tecnología. La inacción del Arq. Castellano, es notoria, ahora buscando aplacar sus culpas y errores tirándole la mochila a la Fiscalía".

"El flamante personaje (Luis Kujawinski), me cuenta de los Foros de Seguridad Barrial, del Comando Unificado, acciones que ya vienen trabajándose hace largo tiempo, con la gestión provincial anterior y me pretende describir el Programa Municipal 'Ojos en Alerta', un proyecto que es de mi autoría y que ingresé la semana pasada, porque el Intendente hace desde el año pasado que anda dando vueltas con esto y en nada avanzó. Nunca negué que en el gobierno anterior se hayan cometido groseros errores en la materia que nos ocupa, acompañé los pedidos que desde el Concejo Municipal se formularon, reclamando por mayor cantidad de recursos humanos y materiales para combatir la creciente inseguridad; pero dónde habrá estado Luis Kujawinski cuando se hicieron estos reclamos que los ignora. Incluso nunca lo observé presenciando preocupado y atento alguna reunión de seguridad", manifestó Mársico.

Finalmente el edil precisó: "El extraño personaje (Luis Kujawinski), en su respuesta a mis consideraciones, alega que vienen coordinando reuniones con autoridades de Justicia de Menores. ¿El les habrá preguntado en esos encuentros a los que dice que asiste, cómo es que hay una sentencia del Juzgado de Menores que dicta el sobreseimiento al menor que estuvo acusado de ser autor de la muerte de Emanuel Gonzalez y él no presentó ningún interrogante sobre la actuación en este caso de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, órgano que entiende y es competente en los casos de menores no punibles? El sistema que nos rige nos posibilita el derecho a réplica, lo cual es saludable para la democracia poder ejercerlo libremente y sin censuras, yo esperaba que mis definiciones las rebatiera un especialista en la materia y no un secretario privado. ¿No será tiempo que el Intendente piense no sólo en trabajar verdaderamente por la seguridad de los rafaelinos, sin amagues, sino también en formar cuadros de profesionales que estén a la altura de las circunstancias?".