Inter igualó con Roma Deportes 20 de julio de 2020 Redacción Por ITALIA

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Inter de Italia, con el delantero Lautaro Martínez como titular, igualó ayer 2 a 2 en su visita a la Roma y dejó escapar la chance de presionar al líder de la Serie A, Juventus, que este lunes enfrenta a la Lazio en busca de estirar la diferencia sobre sus perseguidores.

El Inter comenzó en ventaja gracias al gol de Stefan de Vrij a los 15 minutos del primer tiempo, pero la Roma se repuso sobre el cierre de esa etapa, al alcanzar la igualdad de la mano de Leonardo Spinazzola, y lo dio vuelta en el complemento con un tanto de Henrikh Mkhitaryan.

Sin embargo, a los 88 minutos, Romelu Lukaku, quien había ingresado por Martínez, empató el encuentro de forma definitiva desde el punto de penal.

De esta manera, Inter quedó como único escolta, con 72 puntos, uno más que el Atalanta y a cinco unidades de la cima, donde Juventus tiene 77 con un partido menos y a falta de cuatro fechas para terminar el certamen.

Por otra parte, al Udinese (36) no le alcanzó con el gol del ex Racing Rodrigo De Paul y cayó por 2 a 1 ante el Napoli (56), que se impuso sobre la hora con un tanto de Matteo Politano que no logró evitar el arquero Juan Musso y sigue firme en puestos de Europa League.

Sampdoria (41) venció al Parma (40), con el ingreso del mediocampista Gonzalo Maroni en el complemento, por 3 a 2, mientras que Brescia (24) derrotó 2 a 1 al ya descendido SPAL 2013 (19), y se ilusiona con permanecer en la Primera División.

Fiorentina (42), con el defensor argentino Germán Pezzella como titular, derrotó al Torino (37) de Cristian Ansaldi, que entró a los 71 minutos, por 2 a 0.

Además, Genoa (33), con el marcador central Cristian Romero desde el arranque, dio un paso clave en la pelea por el descenso al vencer al Lecce (29) de Nehuén Paz, que jugó los 90 minutos.

El cierre de la jornada 34 de la Serie A tendrá un plato fuerte este lunes a las 16:45: la Juventus (77) buscará afianzarse en la cima cuando reciba a la Lazio (69).