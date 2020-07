"La decisión de Conmebol no está bien, es apresurada", indicó Verón Deportes 20 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, se expresó ayer en contra de la decisión de la Conmebol, que estableció el próximo 15 de septiembre como fecha para el regreso de la Copa Libertadores, al considerar que "no está bien" y fue "bastante apresurada".

Para Verón, "es algo muy dispar" la vuelta de la competencia debido a que "hay países que ya empezaron o estarán jugando en los próximos días", mientras que en la Argentina "no sabemos ni tenemos fecha" de reanudación.

"Realmente no es algo que esté bien, en definitiva, corrés con desventaja. No es lo mismo tener un mes y medio que empezar sobre la fecha", manifestó la "Bruja" en declaraciones radiales.

En ese sentido, el mandatario del "Pincha" insistió: "No está bien, es bastante apresurada. Los clubes que tengan una participación tendrían que empezar, con algún protocolo, para llegar de manera aceptable a una competencia importante como la Copa Libertadores o la Sudamericana".

"No es una situación normal estar cien días sin hacer nada, sin tener un entrenamiento en el campo de juego ni con tus compañeros", agregó Verón.

Y concluyó: "La gran mayoría de los jugadores no tiene espacios grandes para tener un buen entrenamiento y se arregla como puede. Tenés que reeducar al cuerpo, es normal y nos pasa a todos, pero el futbolista profesional lo sufre mucho más. No va a ser algo sencillo".