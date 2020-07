Hamilton dominador en el Hungaroring Deportes 19 de julio de 2020 Redacción Por El británico logró la 90° pole de su carrera en la previa al GP de Hungría

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) logró ayer en Budapest la nonagésima pole position de su carrera de cara al Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, en el marco de la tercera fecha del año de la categoría. Con un registro de 1'13"447, el séxtuple campeón mundial marcó además un nuevo récord de pista en el circuito de Hungaroring, donde este domingo buscará su segunda victoria de la temporada. La prueba comenzará a las 10.10 de Argentina.

Junto a Hamilton en la línea de salida estará su compañero de equipo y puntero del campeonato, el finlandés Valtteri Bottas, a quien superó por apenas 107 milésimas, mientras que en segunda línea se ubicarán los Racing Point del canadiense Lance Stroll y del mexicano Sergio Pérez.

Los primeros 10 lugares de la clasificación fueron completados por las Ferrari de Sebastián Vettel y Charles Leclerc, en quinto y sexto lugar, seguidos por Max Verstappen, con Red Bull Racing, séptimo, los Mac Laren de Lando Norris y Carlos Sainz, octavo y noveno, y Pierre Gasly, con AlphaTauri, décimo.

La temporada, que se está disputando con un calendario más estrecho debido a la pandemia de coronavirus, la lidera Bottas, seguido por Hamilton y Verstappen. El Gran Premio de este domingo, el tercero en tres semanas (los dos primeros fueron en Austria), se disputará a 70 vueltas en el circuito de Hungaroring, que tiene una longitud de 4,381 km y un total de 14 curvas.

Las dos próximas carreras se realizarán en Gran Bretaña, en el mítico circuito de Silverstone, los domingos 2 y 9 de agosto, siendo la segunda de ellas la más relevante, ya que será el GP del 70 aniversario de la categoría.



LA NUMERO 90

Con la pole position lograda ayer, Hamilton llegó a las 90 en su carrera, ampliando la diferencia con otros pilotos históricos de la Fórmula 1. Lejos del británico, en segundo lugar, aparece el alemán Michael Schumacher, con 68, seguido del brasileño Ayrton Senna, con 65, el alemán Sebastian Vettel, con 57, y el británico Jim Clark, con 33.

“El auto realmente estaba increíble hoy, ¡pero Valtteri no me lo puso fácil! Se requiere perfección absoluta cuando se trata de estas vueltas y ese tipo de clasificación es una de las cosas que más disfruto. El hecho de que sea mi posición número 90 en la pole ... Tengo que pellizcarme; simplemente no se registra. Es honesto ser honesto, porque puedo trabajar con un grupo de personas tan increíble y sin ellos, no tendría la oportunidad de hacer esto”, indicó el británico.

Y agregó: “Un enorme agradecimiento a todos en la fábrica, y aquí en la pista, que hacen un trabajo tan increíble. Mirando hacia mañana, es un largo recorrido hasta la curva uno aquí, así que nada es un hecho y tengo que bajar la cabeza y trabajar duro para entregar desde el principio. No sabemos qué hará el clima, así que tenemos que poner el trabajo esta noche, prepararnos lo mejor que podamos y centrarnos en llevar a casa uno o dos para el equipo”.