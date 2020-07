Leonardo Costa no es más DT de Las Gigantes Deportes 19 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Leonardo Costa dejó en las últimas horas su cargo como entrenador del seleccionado femenino de básquetbol, tras mantener una negociación con los máximos dirigentes de la Confederación Argentina (CABB). "Me despido feliz y le deseo lo mejor a la Selección Argentina siempre" expresó el director técnico que había asumido su puesto en el seleccionado mayor en marzo de 2019 y que interrumpió su vinculación, cuando todavía le quedaba siete meses más de contrato.

"Allá por 2013 fue mi primer torneo con la querida Selección (en los seleccionados de menores). Fueron más de siete años maravillosos repletos de inolvidables experiencias y aprendizajes" amplió el exDT de Temperley y Ciclista Juninense, entre otros clubes.

"Agradezco profundamente cada momento vivido pero sobre todo a las personas de bien que me acompañaron y me hicieron mejor; a las jugadoras y por sobre todo a mis queridos compañeros hoy amigos", dijo el entrenador.

El año pasado, Costa dirigió al equipo nacional albiceleste en los Juegos Panamericanos Lima (finalizó en la quinta posición con un registro de 2-2), en la Copa América (AmeriCup), en donde se consiguió un octavo lugar, y en el torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en el cual el equipo perdió los tres encuentros que sostuvo en la ciudad de Bahía Blanca.

De este modo, la CABB deberá nominar el próximo DT del seleccionado femenino que tiene a la rafaelina Melisa Gretter como una de las referentes, también identificado con el apelativo de Las Gigantes, aunque la actividad oficial recién tendrá lugar en el 2021.