El Inter sigue a Martinez Quarta

BUENOS AIRES, 19 (NA) - El defensor de River Lucas Martínez Quarta aseguró sentirse "orgulloso" que desde el Inter de Italia estén fijándose en su juego para una posible transferencia al "calcio". "Las palabras de (Javier) Zanetti han sido un orgullo para mí. Me hacen entender que estoy en el camino correcto. Que estoy trabajando de la mejor manera. Es un placer que una persona tan importante para el fútbol como él te mire", afirmó.

En declaraciones al sitio Gianlucadimarzio.com el zaguero "millonario" se mostró contento con las palabras de Zanetti, vicepresidente del Inter, quien en marzo expresó que Martínez Quarta era "de lo más interesante de la Argentina". El defensor explicó que uno de sus objetivos es "ganar en River, jugar un Mundial con la Selección y jugar en Europa". "Sé que será un mercado complejo debido al coronavirus, así que no me imagino qué sucederá", expresó Martínez Quarta, cuya cláusula de rescisión es de 22 millones de dólares.

Aparte del Inter, el Leeds de Inglaterra que conduce Marcelo Bielsa y que ascendió a la Premier League, está observando a Martínez Quarta de cara a la próxima temporada.



BARBOZA SE IRA DEL ROJO

El zaguero Alexander Barboza es otro de los jugadores que tiene previsto dejar Independiente, al surgir -en las últimas horas- tres clubes italianos interesados en contratarlo, como Fiorentina, Bologna y Hellas Verona.

La novedad tomó cuerpo desde algunos medios italianos. De llegar un ofrecimiento formal, los dirigentes del 'Rojo' pretenden "cuatro millones de dólares" teniendo en cuenta que en junio de 2019 "fue adquirido el 82,5 por ciento de la ficha al club de Nuñez en algo más de tres millones", señaló a Télam un allegado a la conducción de la entidad de Avellaneda.

Por otra parte, la institución ya comenzó a cursar aviso a todos los jugadores del plantel, en especial a los que están en el exterior, de que en los primeros días de agosto próximo deberán presentarse a entrenar en el predio de Villa Domínico. “El inició de los entrenamientos sería en la primera o segunda semana de agosto. Van a notificarlo de manera oficial la semana entrante y vamos a avisarles a los jugadores que están en el exterior porque cuando retomen tienen que hacer dos semanas de cuarentena obligatoria”, avisó el técnico Lucas Pusineri en contacto con el programa partidario 'Rojos de Pasión'.