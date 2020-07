Dos reconocidos deportistas argentinos con coronavirus Deportes 19 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO SABRINA AMEGHINO./ Contrajo el virus en nuestro país. SANTIAGO GRASSI./ Se contagió en Estados Unidos.

BUENOS AIRES, 19 (NA) - La remera Sabrina Ameghino y el nadador Santiago Grassi dieron positivo por coronavirus y se encuentran cumpliendo el aislamiento obligatorio en la localidad bonaerense de Ensenada y en el estado de Alabama, en Estados Unidos, respectivamente.

Ameghino, de 40 años, contó cómo se desencadenaron los hechos hasta que se confirmó que su resultado había dado positivo y después de realizarse varias pruebas, señaló en las redes sociales: "El testeo que me realicé desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad dio positivo en Covid-19. Gracias a la doctora que se comunicó conmigo y a todos los miembros de los operativos que se exponen día a día. A cumplir el protocolo".

La deportista indicó en un posteo en Instagram que desde el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y desde la Secretaría de Deportes de la Nación se les pidió que se efectuaran los test "para poder entrenar" y el primero se lo realizó el 6 de julio con resultado negativo. "A la semana siguiente me someto a la segunda prueba la cual dio negativo en sangre y positivo en el hisopado, este resultado me hacía ser positiva en Covid19. Informé a quién correspondía, procedimos con los protocolos de aislamiento tanto mío como de mi hija, mis padres y mi hermana. A las 8.10 me entregan la contraprueba que da negativa. Por precaución pido a las autoridades municipales me hisopen nuevamente, lo cual fue hecho el día martes a la mañana", comentó.

Asimismo añadió: "El día miércoles me vuelven a hisopar, vienen desde el laboratorio que supuestamente contaminó mi muestra anterior y hacen el hisopado en mi domicilio, cuyo resultado recibo hoy jueves 17 de julio: NEGATIVO. Ahora bien, entiendo perfectamente que somos individuos y que cada uno de nosotros acciona y reacciona en base a algo que se llama percepción selectiva, es un proceso que se forma en cada uno de nosotros alimentado de cada experiencia que hemos tenido, de nuestra educación y formación, cada quién actúa de forma muy diferente a un mismo estímulo o situación…".

Ameghino deberá cumplir con el aislamiento para luego retomar con los entrenamientos ya que aún debe buscar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que por ahora se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021.



LO QUE DIJO GRASSI

El nadador santafesino, quien reside y se entrena en Alabama con vistas a los Juegos Olímpicos, contó que se contagió de la enfermedad y deberá estar aislado 14 días, aunque padece síntomas muy leves. "Quería contarles y que se enteren por mí que esta mañana me fui a testear de coronavirus y di positivo. El miércoles a la noche me acosté con una leve fiebre, me sentía medio raro, por la mañana estaba muy débil, así que decidí llamar y hacerme un testeo. Hoy por la tarde me legaron los resultados y dio positivo, así que en los próximos 14 días voy a estar acá en casa cumpliendo mi cuarentena", relató.

En un posteo por Instagram agregó: "Para todos los que se preocupen por mí, mis amigos y los que me conocen, estoy bien, incluso mejor que ayer, pero en los próximos 14 días voy a estar alejado de todos, los voy a mantener al tanto. Y para los que por ahí están un poco preocupados por la enfermedad, al menos en mi caso no hay nada grave, me estoy sintiendo bien y por ahí un poco resfriado".