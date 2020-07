El Leeds es campeón y Bielsa tendrá una calle Deportes 19 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 19 (NA) - Tras haberse asegurado el ascenso a la Premier League, el Leeds de Inglaterra con el argentino Marcelo Bielsa como entrenador logró ayer consagrarse campeón del Championship de Inglaterra por cuarta vez en su historia. De esta manera, el técnico rosarino consiguió un nuevo título en su historia después de 16 años de su última consagración: en 2004, había logrado la medalla dorada con la Selección argentina Sub 23 en los Juegos Olímpicos​ de Atenas.

Luego de lograr el ascenso a la Premier League tras 16 años, Bielsa se convirtió en ídolo en la ciudad de Leeds donde, además de canciones y videos agradeciéndole el título, le harán otro homenaje ya que pondrán una calle en su nombre. Según trascendió, el camino que conecta el centro comercial Trinity Leeds con Commercial Street pasará a llamarse Marcelo Bielsa Way y se estima que la próxima semana se instalen los carteles mientras que no se descarta que se realice un evento para presentar la novedad.

El elenco dirigido por Bielsa consiguió quedarse con el título luego de la derrota del Brentford por 1 a 0 ante Stoke City, y hoy estrenará su nuevo galardón cuando visite al Derby County desde las 10.00 (hora de Argentina). El Ledds sumó 87 puntos en 44 partidos (aún le quedan dos fechas por disputar, la del domingo y la del próximo miércoles cuando reciba al Charlton Athletic a las 15.30), mientras que el West Bromwich se quedó con 82 unidades y el Brentford con 81.

En cuanto a la estadística, el conjunto de Bielsa obtuvo 26 victorias, 9 empates y 9 derrotas, pero se destacó por tener durante la mayor parte del certamen un fútbol de alto vuelo.