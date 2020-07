Atalanta empató y dejó pasar una gran oportunidad Deportes 19 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 19 (NA) - Atalanta, con los argentinos Alejandro "Papu" Gómez y José Luis Palomino como titulares, empató ayer 1 a 1 en su visita a Verona, en un partido correspondiente a la trigésimo cuarta fecha de la Serie A de Italia, y dejó pasar la chance de convertirse en único escolta del líder Juventus. El conjunto de Bérgamo, que fue superior a su rival, pero no estuvo fino a la hora de definir, se puso en ventaja con un gol del colombiano Duvan Zapata, a los cinco minutos del segundo tiempo.

Sin embargo, Verona reaccionó rápido y alcanzó el empate por intermedio de Matteo Pessina, a los 14 minutos de la misma etapa. Con este resultado, Atalanta llegó a los 71 puntos y comparte el segundo lugar con Inter, a seis de Juventus, pero el elenco de Milán todavía debe jugar su partido de la fecha, con la Roma, mientras la "Vecchia Signora" adeuda el suyo, frente a Lazio.

En otro encuentro de la jornada sabatina, Milán ratificó su buen momento y goleó 5 a 1 a Bologna en San Siro. El belga Alexis Saelemaekers y el turco Hakan Calhanoglu pusieron en ventaja al elenco milanés en el primer tiempo, con goles a los 10 y 24 minutos, mientras que el japonés Takehiro Tomiyasu descontó para la visita, a los 44. Ya en el complemento, Milan no dejó reaccionar al rival y amplió la diferencia con un gol del internacional argelino Ismael Bennacer, a los 4 minutos. El croata Ante Rebic y Davide Calabria, a los 12 y 45 minutos, aumentaron la cuenta para el equipo dirigido por Stefano Pioli, quien a 12 minutos del final mandó a la cancha al argentino Lucas Biglia, de poco rodaje en los últimos tiempos.

Otro argentino, Nicolás Domínguez, jugó como titular en Bologna, siendo reemplazado a los 15 minutos del complemento, mientras que Rodrigo Palacio fue suplente y no ingresó. Con este triunfo, Milan ocupa la sexta posición, con 56 puntos, y por ahora logra jugar la clasificación para la Europa League, mientras que Bologna quedó lejos de toda pelea, con 43.

En tanto, Cagliari (42) y Sassuolo (48) quedaron a mano en Cerdeña, donde igualaron 1 a 1. La visita abrió rápidamente el marcador por intermedio del delantero Francesco Caputo, a los 12 minutos del primer tiempo. El local sufrió la expulsión de Andrea Carboni, por doble amonestación, a los tres minutos del complemento, pero el hombre de menos no fue impedimento para alcanzar el empate, gracias a un gol convertido por Joao Pedro, a los 18 de esa segunda parte. En Cagliari fue titular el uruguayo Nahitan Nández, mientras que el atacante argentino Giovanni Simeone ingresó en el segundo tiempo.

La fecha 34 seguirá este domingo, cuando se llevarán a cabo seis encuentros: el primero se jugará a las 12:15 y lo protagonizarán el Parma y la Sampdoria, mientras que a las 14:30 habrá cuatro partidos: el Genoa recibirá al Lecce; la Fiorentina será local del Torino; el Brescia será anfitrión del SPAL 2013 y el Nápoli se enfrentará al Udinese. Finalmente, a las 16:45 se disputará el mencionado encuentro en el cual el Inter de Lautaro Martínez visitará a la Roma, mientras que el próximo lunes, a las 16:45, la Juventus buscará afianzarse en la cima cuando reciba a la Lazio.