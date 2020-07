Copetti es una de las posibilidades en Unión Deportes 19 de julio de 2020 Redacción Por El volante de Atlético de Rafaela habló con medios santafesinos ante el rumor

FOTO ARCHIVO A ESPERAR./ Por el momento a nivel de clubes no hay pedido por el jugador chaqueño.

Días pasados fue Marco Borgnino, ahora el que suena por Santa Fe para incorporarse a Unión es Enzo Copetti. Como es previsible por la crisis del fútbol argentino debido a la pandemia del Covid 19, los mejores futbolistas tendrán ofertas para seguir su carrera en el exterior y por ende los clubes de primera división, ahora la Liga Profesional, mirarán mucho más en las categorías de ascenso.

Copetti, volante ofensivo de Atlético de Rafaela, de 24 años y nacido en Roque Sáenz (Chaco), sería uno de los jugadores apuntados por el entrenador Juan Manuel Azconzábal. Copetti habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), donde le reconoció el contacto con los dirigentes de Unión, más allá de contar sobre sus condiciones de juego.

En el arranque de la charla, contó cómo está llevando adelante este período sin fúbtol y afirmó: "No sé si lo tomaría como vacaciones, estamos esperando que vuelva el fútbol, entrenándome y preparándome para lo que viene".

Cuando se le preguntó sobre su futuro, indicó: "Está en manos de mi representante, ofertas hay, si llega una buena trataremos de tomarla con calma. Sé que hubo sondeos de Unión, pero lo maneja mi representante. Mi pase pertenece a Atlético de Rafaela, donde tengo contrato por un año más".

Luego, se refirió a sus características de juego y reveló: "Soy un volante con mucha llegada, rápido. También jugué en otras posiciones, pero muy ofensivo. Jugué de cuatro también con Juan Manuel Llop. Donde más cómodo me siento es jugando como extremo por la derecha. Peso 83 kilos y mido 1.81 metro".

Más adelante, mencionó sobre sus primeros pasos. "Nací en Chaco, jugué cuando era chiquito en Sáenz Peña, luego me fui a Resistencia donde jugué en Sarmiento de Chaco e integré el plantel del Argentino A, a los 13 y 14 años. A los 15 años me vine a Atlético de Rafaela, donde debuté a los 19 años por Copa Argentina ante Ferro".

En el tramo final de la charla, reveló: "Sería un gran paso en mi carrera, Unión es un buen club, lo miro por la tele y sé qué clase de club que es. Además, lo conozco ya que tuve compañeros que jugaron ahí y siempre me hablaron bien".