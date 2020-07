Menor autor de ataque a balazos a uniformados Policiales 19 de julio de 2020 Redacción Por Ocurrió en la primera hora de ayer, cuando con la utilización de un arma calibre 9 milímetros se disparó hacia la humanidad de policías. Sucedió en la zona Norte, y varios proyectiles impactaron en patrulleros.

Poco después de la medianoche, en la jornada del sábado 18 de julio efectivos de la Subcomisaría 1ª -que cuenta su sede en un sector del barrio Monseñor Zazpe de nuestro distrito-, fueron convocados a la calle Zurbriggen al 1100 como directa consecuencia de llamados de vecinos, ante la observancia de desórdenes y disturbios en dicho lugar.

En la mañana de la víspera, en nuestro portal en Internet se dio a conocer que cuando se intentó dispersar a los exaltados, se respondió con el arrojo de elementos contundentes, a la vez que se huyó en diferentes direcciones, en un escenario en el que se efectuaron disparos disuasivos con lo que se denomina "posta de goma".

Poco después, en la intersección de las calles Geuna y D. Mazzi se observó a Maximiliano S. y a Kevin Agustín C., menores de edad y poseedores de antecedentes delictivos.



HUBO BALAZOS

HACIA POLICIAS

Cuando los policías trataron de acercarse para conocer el motivo de sus presencias en el lugar, se escucharon varios disparos con arma de fuego, y los proyectiles impactaron en dos patrulleros policiales, perforando parabrisas, asientos de conductor y acompañante, y la puerta del lado del conductor, sin que, felizmente, resulte algún agente herido.

En consecuencia, se apeló a disparos disuasivos en un escenario donde se vio a Kevin C. (de 16 años de edad y domicilio en la calle G. Maggi al 1000) ingresar a un pasillo, desde donde de acuerdo a los policías actuantes continuó disparando hacia el personal actuante, siendo apoyado por otros individuos que arrojaban elementos contundentes.



INTERVENCION DE

UN JUZGADO

Desde el Juzgado de Menores se autorizó el ingreso y registro al pasillo en cuestión y a viviendas donde se habrían ocultado los malvivientes, y en el interior de una finca se ubicó a quien efectuaba los disparos, mientras que en un patio de otro inmueble se halló a Matías Alejandro G., de 34 años y residencia en J.B. Justo al 2200, y a Carlos Andrés A., de 28 años de edad, afincado en la calle Rosario Vera Peñaloza al 600, y se los capturó.

En definitiva se llevó a cabo las detenciones de los tres sujetos, los dos últimos para tratar de dilucidar su participación en el hecho, siendo posteriormente liberados.



SECUESTRO DE

PROYECTILES

De acuerdo a lo que pudo conocer este Diario, se concretó el secuestro de un plomo producto del disparo de un arma calibre 9 milímetros, además de tres vainas servidas y tres cartuchos completos (uno percutado), todos del calibre antes descripto, no siendo hallada el arma utilizada en el ataque a los servidores de la ley.



A LA ALCAIDIA

Y con respecto a a Kevin Agustín C., el Juzgado de Menores dispuso las notificaciones de rigor y la remisión a la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía, en carácter de detenido.