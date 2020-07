Los Millennials y la Generación Z son la clave para crear una "mejor normalidad” Suplemento Economía 19 de julio de 2020 Redacción Por Los resultados muestran como incluso en medio de la crisis, las generaciones más jóvenes siguen comprometidas con sus valores y creencias e incluso reforzaron su deseo de llevar adelante un cambio positivo en sus comunidades y en el mundo y continúan ejerciendo presión por lograr que las empresas y gobiernos reflejen en sus acciones el mismo compromiso.

En su novena edición, la encuesta de Millennials y Generación Z (gen z) 2020 resalta como estas generaciones se mantienen resilientes frente a la interrupción económica y a los impactos sociales sin precedentes causados por la pandemia del Covid-19. No sólo ven este momento como una oportunidad para “reiniciar” el mundo, sino que también quieren liderar los cambios necesarios para que el “nuevo mundo” post-pandemia sea mejor al que ya conocemos.

El informe de este año abarca los puntos de vista de estas generaciones sobre una variedad de temas, desde sus acciones para tener un impacto positivo en el mundo; lo que buscan en empleos y empleadores; el papel de las empresas en la sociedad; los problemas de salud mental y estrés; entre otros.

A su vez destaca cómo las consecuencias de la pandemia han afectado a estas generaciones. Solo un tercio de los millennials que respondieron la encuesta de ‘pulso’, dijeron que su empleo e ingresos no se había visto afectado, sin embargo, los resultados muestran como incluso en medio de la crisis, las generaciones más jóvenes siguen comprometidas con sus valores y creencias e incluso reforzaron su deseo de llevar adelante un cambio positivo en sus comunidades y en el mundo y continúan ejerciendo presión por lograr que las empresas y gobiernos reflejen en sus acciones el mismo compromiso colocando a su gente por encima de sus ingresos y priorizando la sustentabilidad ambiental.

Los resultados y hallazgos claves de la encuesta de este año para Argentina son:



1. Salud mental

· Casi la mitad (48%) de los Millennials en Argentina, dijeron estar estresados la mayor parte del tiempo (frente al 50% global). Los principales elementos que se mencionan contribuyen a este estrés son la preocupación por el bienestar familiar, el futuro financiero a largo plazo, las finanzas del día a día, perspectivas laborales y de carrera y la salud mental y física. Algo que llama la atención es que en la encuesta de ‘pulso’, los niveles de ansiedad cayeron ocho puntos respecto a la primera encuesta realizada, lo que indica un lado positivo para la disrupción causada por la pandemia.

· En Argentina, el 19% ha expresado estar de acuerdo en que el estrés es una razón legítima para tomarse un tiempo libre del trabajo (frente al 50% arrojado por resultados globales), y consecuentemente 24% se ha tomado tiempo libre en su trabajo durante los últimos 12 meses por esta razón (vs. el 29% global).



2. Medio ambiente

· Más de la mitad de los encuestados (55%) en Argentina, cree que es demasiado tarde para reparar el daño causado por el cambio climático y es causado principalmente por la actividad humana (90% de respuestas). Sin embargo, en nuestra encuesta de ‘pulso’ realizada en medio de la pandemia, esta cifra se redujo, lo que sugiere que el impacto ambiental de la pandemia como resultado de la disminución de la actividad económica que ha reducido el uso de energía y, por lo tanto, la contaminación, ha dado la esperanza de que todavía hay tiempo para actuar y proteger el planeta.

· Sin embargo, cuando se les consultó a los participantes locales cuáles son sus mayores preocupaciones, los Millennials argentinos indicaron que son el desempleo (38%), la inseguridad (34%) y la desigualdad de ingresos y distribución de riquezas (23%). Por el contrario, a nivel global, la preocupación por el cambio climático se posiciona primera y en tercer lugar el desempleo (manteniéndose en segundo lugar los temores por la inseguridad). No obstante, pensando en un escenario post-pandemia, la principal preocupación de la generación de los Millennials es la salud y la prevención de enfermedades.



3. Capacidad y prudencia financiera

· El estudio muestra que muchos cuentan con capacidad y prudencia financiera. Mientras las finanzas a largo plazo son la principal causa de stress, más de la mitad de los Millennials y casi la mitad de la generación Z, afirman que están ahorrando y podrían afrontar gastos inesperados.

· En Argentina, el 38% prevé que la situación financiera en los próximos 12 meses mejorará (resultados menos optimistas respecto a los globales del 42%), y muestran estar preocupados o estresados en general por su situación financiera en mayor medida que a nivel global (78% vs. 67%). Hay que tener en cuenta que estos resultados seguramente se incrementen durante y post pandemia.

· En relación a la distribución del gasto discrecional también encontramos unas leves diferencias, siendo para Argentina la mayor porción destinada a “gastos en diversión” o de corto plazo, que en ahorrar para el futuro (con una diferencia de 8 puntos y 7 puntos porcentuales respectivamente).



4. Trabajo y lealtad

· La lealtad laboral aumenta, a medida que las empresas abordan las necesidades de los empleados, desde la diversidad e inclusión hasta la sustentabilidad y el reskilling. En la encuesta ‘primaria’, fue mayor la cantidad de millennials a los que les gustaría quedarse con sus empleadores, durante al menos cinco años (41%), que los que preferirían irse dentro de dos años (30%) arrojando incluso resultados levemente mayores respecto al reporte global (31% y 35% respectivamente). Este es un resultado sin precedentes, desde que Deloitte hizo esta pregunta por primera vez, en nuestra encuesta de 2016. Queda por ver cómo la pérdida de trabajos que trae aparejada la pandemia afectará esta lealtad.

· En relación al impacto que creen la industria 4.0 traerá a sus trabajos, el 45% considera que no tendrán impacto alguno mientras que el 30% piensa que su trabajo se verá aumentado permitiendo centrarse en el trabajo de valor agregado. Si comparamos estos resultados con los globales, la tendencia se revierte siendo del 28% y del 37%, pudiendo inferir que seguramente esta percepción refleje que a nivel local la aplicación de temas relacionados al futuro de trabajo como ser la IA, sea todavía un poco menor que a nivel global viéndolo como un escenario más lejano.

· En cuanto habilidades y el conocimiento requerido a medida que la industria 4.0 da forma a su entorno de trabajo, en Argentina se observa un mayor nivel de optimismo respecto a los resultados globales. El 34% afirma contar con todos los conocimientos requeridos mientras que a nivel global este porcentaje es del 24%. Solo el 10% cree no contar con pocos o ninguno de estos conocimientos vs. el 15% a nivel global.



5. Visión del mundo y los negocios

· Casi la mitad de los encuestados (51%) tanto a nivel local como global, dicen que las empresas en general tienen un impacto muy / bastante positivo en la sociedad en general en la que operan. La mayoría de los participantes dio alta calificación a empresas e instituciones respecto a respuestas a pandemia. Sin embargo, estas decisiones, no se tradujeron en mejores opiniones generales de estas instituciones y sus líderes. De todas formas, apoyaran activamente a las empresas que tengan un impacto positivo en la sociedad.