Jennifer Grey, colabora en un secuela de "Dirty Dancing"

BUENOS AIRES ( 18,Télam). - Jennifer Grey, protagonista del filme "Dirty Dancing", está colaborando en una película de la productora y distribuidora Lionsgate relacionada con el baile y cuyo título no trascendió, pero que aparece como una continuación de la icónica cinta de los años 80 que encabezó junto con Patrick Swayze.

La continuidad del exitoso filme cobra más fuerza puesto que Grey será la protagonista de la cinta, además de participar como productora ejecutiva, arriesgó un despacho de la agencia de noticias Europa Press.

Según la revista Variety, Lionsgate no quiso confirmar, pero tampoco desmentir que se trate de un revival del filme que en la Argentina se estrenó en cines en septiembre de 1987.

"Dirty Dancing" ya tuvo una secuela, "Dirty Dancing 2" (2004) protagonizada por Romola Garai y Diego Luna, en una suerte de precuela que no logró replicar el suceso de la original.

Además, en 1988, la cadena CBS estrenó la serie inspirada en la película y en 2017 ABC lanzó un remake para televisión que solamente recogió malas críticas.