La emotiva despedida de Moldavsky a Schussheim Información General 19 de julio de 2020 Redacción Por “Me sacó del Once y me cambió la vida”. El humorista publicó un texto y una foto junto al reconocido artista, quien murió este viernes

FOTO INSTAGRAM// ROBERTO MOLDAVSKY Y JORGE SCHUSSHEIM// la foto con la que el cómico despidió al creador desapareicod el viernes.



Jorge Schussheim, uno de los grandes referentes del ámbito artístico argentino, murió el viernes a la mañana a los 79 años y provocó la conmoción de sus colegas y seguidores. Uno de ellos es Roberto Moldavsky, quien a través de su cuenta en Instagram le dedicó una foto y un emotivo texto a modo de despedida.

“Se fue la persona que me sacó del Once y me cambió la vida. Mi maestro, el ruso que no se guardaba nada, que vivió intensamente todo. No puedo parar de llorar. Gracias por haber estado en mi vida, Jorge Schussheim, me hubiera gustado abrazarte. Te llevo dentro mío por siempre”, escribió el humorista, acompañado por una foto en la que se los ve a los dos abrazados y sonrientes.

En su visita al programa Quién quiere ser millonario, el año pasado, Moldavsky se había referido a sus comienzos en el stand up y había recordado la relevancia de la figura de Schussheim en su carrera: “Mi vida estaba alejadísima del mundo del espectáculo. Siempre digo que yo era el gracioso del grupo, de la escuela, del equipo de fútbol, pero ni siquiera me planteaba llegar a esto. A veces estás en el momento indicado, en el lugar indicado y vino la persona indicada a ver eso”, publicó Teleshow.

En ese sentido, reveló: “Se hizo un curso de stand up, una muestra y un DVD. Un señor, Jorge Schussheim, gran intelectual y creador de la época, me llevó a trabajar con él. Tenía un restaurant en el que hacíamos un show con comida. Un día vino Fernando Bravo a comer ahí, me vio y pasé a la radio. Otro día Rozin y llegué a la tele. Gustavo Yankelevich vino a verme al teatro porque Rozin le dijo”.

Moldavsky empezó a hacerse cada vez más conocido y a llevar su show a distintos puntos del país. Durante un tiempo, se dio el gusto de compartir escenario con su amigo y mentor.

Schussheim sufrió una descompensación y rápidamente su esposa, la directora y actriz Lía Jelín, llamó a emergencias. Los médicos le dijeron que su problema estaba vinculado a una cuestión cardíaca y que debían internarlo. Él les dijo que no y se quedó en su casa. A la mañana siguiente, tuvo un pico de presión y murió.

Nacido en Buenos Aires el 31 de octubre de 1940, estudió Medicina, Antropología y Geología en la Universidad de Buenos Aires y en los ’60 empezó a participar de los espectáculos del Instituto Di Tella. Fue integrante de I Musicisti, grupo musical humorístico predecesor a Les Luthiers, y uno de los guionistas de Tato Bores.

En 1970 editó el álbum No todo va mejor con… que se convirtió en un clásico de culto y compuso cerca de 200 canciones como “Coca Cola refresca mejor” y “El culo me pesa”. Tuvo su propia agencia de publicidad y creó decenas de anuncios muy recordados como “No va andar”, del whisky Añejo W, y “Estúpido-estúpida”, del licor Tía María.

Junto a su gran amigo Pedro Orgambide le dio vida al musical La vuelta de Juan Moreira, que recorrió los teatros de Buenos Aires y sus alrededores durante cinco años, aunque sin gran éxito. Por ese motivo, le cambiaron el nombre a Juan Moreira Supershow y se convirtió en un éxito. Además, mientras hacía ese espectáculo, también se presentaba con Ismael Paco Hase en su restaurante, Big Mamma, de Palermo, con una propuesta teatral que combinaba lo gastronómico con una puesta teatral.