Exitoso fideicomiso financiero CITES l

PARA INVERTIR EN STARTUPS CIENTIFICO TECNOLÓGICAS

Desde el área prensa de Sancor Seguros se hizo saber que pese al contexto macroeconómico y de pandemia por COVID19, y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la colocación del primer fideicomiso financiero con oferta pública para invertir en startups científico-tecnológicas, obtuvo sobresuscriptores y logró cerrar una jornada exitosa e histórica para la industria del venture capital y el mercado de capitales.

Buenos Aires, 16 julio del 2020. Luego de haberse presentado oficialmente la semana pasada junto a la aprobación para oferta pública otorgada por la Comisión Nacional de Valores, el Fideicomiso Financiero CITES I anunció, hoy, que cerró con éxito el período de colocación, habiéndose recibido suscripciones que superaron los 24 millones de dólares autorizados para la emisión.

Se trata del primer fideicomiso financiero autorizado por la entidad con este tipo de estructura, y su objeto es el de llevar a cabo inversiones en early stage startups de base científico-tecnológica en el país pero con mirada global, sectores dinámicos de alta rentabilidad, habilitando una nueva opción para inversores calificados en activos alternativos.

“Estamos muy contentos de poder anunciar que el Fideicomiso Financiero CITES I ha cerrado su proceso de colocación con mucho éxito y comenzará a aplicar los fondos obtenidos a la selección de proyectos de startups innovadoras, contribuyendo no solo al desarrollo económico y social de la Argentina sino también al desafío de exportar conocimiento del sistema científico argentino y regional al resto del mundo”, expresó Alejandro Simón, Presidente de CITES y CEO del Grupo Sancor Seguros.

Fideicomiso Financiero CITES I, es el primer vehículo de venture capital en Argentina vinculado con una política de apoyo y promoción de emprendimientos de base científica, generación de empleo y valor agregado, coordinado de manera conjunta por CITES (Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social) y Banco de Valores, el cual cuenta con recursos del Grupo Sancor Seguros como inversor ancla, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros inversores entre los que se encuentran la Bolsa de Comercio de Rosario, Matba-Rofex, Grupo SBS, Delta Asset Management y Wiener Lab.

CITES es una iniciativa del Grupo Sancor Seguros, el único venture builder en Latam, que funciona como un inversor de capital emprendedor en estadio temprano, construyendo empresas basadas en ciencia disruptiva que aborden necesidades de mercados globales e invirtiendo 500.000U$S en promedio por startup. La gestión del portfolio se realiza en base al exitoso know how israelí para la temática, incorporado luego de años de trabajo junto al partner internacional Oren Gershtein, CEO de IdealityRoads Israel. Desde su creación en 2013, han sido analizadas más de 1000 startups y se han mentoreado más de 50, de las cuales 11 ya son parte del portfolio del Fideicomiso Financiero CITES I y 4 más están en proceso de recibir sus inversiones.

El Fideicomiso Financiero CITES I, representa una oportunidad concreta de crecimiento para la Argentina ya que permite vincular al mundo científico con el sector productivo y los mercados globales, poniendo el foco sobre el desarrollo de la economía del conocimiento, el paradigma de la economía del siglo XXI, y posibilitando que el país cree riqueza apalancado por la conjunción de ciencia, innovación, tecnología, emprendedores y mercado de capitales.