Elogios a su sucesora por su gran dedicación

El ya ex efe de Gabinete y Modernización del Municipio local, Marcos Corach, no ahorró elogios a quien lo reemplazará en el cargo, Amalia Galantti, quien hasta ahora se venía desempeñando como secretaria de Gobierno y Participación, un área de la que aún continuará siendo la titular.

"Me da mucho orgullo, a Amalia la conozco desde hace tiempo, trabajamos juntos; sé que también lo toma con un gran desafío, de los mejores ejemplos de trabajo, de poner la cara, de dejar sus cosas personales por la actividad pública. Le gusta mucho y deja todo lo que tiene para que las cosas salgan bien”, sostuvo Corach en referencia a la primera mujer que estará al frente de la Jefatura de Gabinete municipal.

Galantti se había desempeñado como secretaria de Auditoría y Control de Gestión del Municipio entre 2015 y 2019 en tanto que desde diciembre último se había hecho cargo de la Secretaría de Gobierno y Participación. Desde este lunes ya es la jefa de Gabinete mientras se busca una figura que ocupe la cartera de Gobierno.