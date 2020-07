Corach: “Una de mis mayores competencias es articular, dialogar y trabajar sobre prioridades” Locales 19 de julio de 2020 Redacción Por El flamante secretario de Articulación de Políticas Públicas de la provincia, Marcos Corach, habló de su futuro político y de la satisfacción que le genera la oportunidad que le dio el gobernador Omar Perotti al convocarlo para sumarse a su gabinete. Valoró la confianza que todo este tiempo le brindó el intendente, Luis Castellano.

FOTO REDES SOCIALES JUNTOS A LA PAR. Marcos Corach, Omar Perotti y Luis Castellano, el viernes en la Sociedad Rural durante la entrega de créditos a sectores productivos afectados por el aislamiento.

El saliente jefe de Gabinete y Modernización de la Municipalidad de Rafaela, Marcos Corach, que desde ahora se desempeñará como secretario de Articulación de Políticas Públicas de la provincia, contó cómo se gestó esta oportunidad a la vez que se mostró confiado en poder aportar sus "competencias" en el equipo del gobernador, Omar Perotti, a partir de este lunes. “En una conversación que mantuvimos entre el Intendente, el Gobernador y yo, en algún momento lo habíamos hablado sobre integrarme al Gobierno provincial, pero sin plazos. Pero ahora Omar Perotti retomó el tema por su propia iniciativa. Me convocó, charlamos un poco sobre los planes, sobre la instancia en la que estamos en la ciudad y evaluamos también el tema de los tiempos. Para mí es un gran desafío, no puedo ocultar la satisfacción de que el Gobernador me convoque a trabajar en su equipo, como tampoco ocultar lo que significa para mí haber trabajado durante tanto tiempo en la municipalidad al lado del intendente (Luis) Castellano que me ha brindado toda su confianza durante todo este tiempo. Es un sentimiento encontrado, es una buena noticia, es un desafío muy grande que tenemos por delante; es acompañar al Gobernador, pero al mismo tiempo es dejar a quien estuve compartiendo todos estos últimos años en la Municipalidad, al igual que a todo un grupo de trabajo con el que empezamos desde diciembre pasado”.



EL RESPALDO DE SU FAMILIA

Corach deberá instalarse en la capital provincial a partir de ahora, para poder ejercer su nuevo rol en la estructura del Gobierno provincial y por eso el papel que juega contar con el apoyo familiar fue muy importante en su decisión.

“Lo tomaron con extraña felicidad, estaban todos muy contentos de que me fuera a Santa Fe”, comenzó bromeando el saliente Jefe de Gabinete, y continuó diciendo, “conté con el más absoluto apoyo, lo bancaron siempre, la anterior vez que me fui y esta vez igual. Absoluto apoyo al desafío que tengo por delante a pesar de tener que irme a vivir a Santa Fe”.



EL PEDIDO DE PEROTTI

SOBRE SU NUEVA TAREA

Acerca de la convocatoria del gobernador Perotti para que se sumé a su gabinete y sobre las características del rol que asumirá, Corach señaló que “él conoce porque he trabajado mucho tiempo a su lado y sabe que una de mis mayores competencias y es lo que estuve haciendo en Rafaela al frente de la Jefatura de Gabinete, es articular, es dialogar, generar y trabajar sobre prioridades. Es planificar, intentar generar información que nos permita tomar decisiones, trabajar sobre evidencia, todo esto que nosotros hacemos en la Municipalidad, quiere que se replique este mismo modelo en el gobierno provincial”.

Corach, quien ya fue funcionario provincial durante la gobernación de Jorge Obeid, cuando se desempeñó como secretario de Municipios y Comunas, ahora asume al frente de la recientemente creada Secretaría de Articulación de Políticas Públicas, la cual funcionará en la órbita del Ministerio de Gestión que está a cargo de Rubén Michlig.

Su desembarco en la Casa Gris llega en un momento en el que el gobernador Perotti parece poner a examen a todo su equipo de ministro. El viernes cuando encabezó la entrega de créditos a sectores productivos en la Sociedad Rural de Rafaela, el mandatario provincial dejó abierta la posibilidad de que se produzcan más cambios en su gabinete aunque sin dar mayores pistas.



“LA POLÍTICA ES MI VOCACIÓN”

“La política es mi vocación, la función pública es mi vocación: Soy un apasionado, cuando dejé un tiempo la actividad pública fue porque sentí que no estaba entregando todo, por eso di un paso al costado, pero definitivamente esto es lo que llevo en la sangre, esto es lo que más me gusta hacer. No puedo ocultar que esta convocatoria es una caricia, es un reconocimiento en un momento complejo, porque que me convoque el gobernador en este momento particular, en definitiva no deja de ser un reconocimiento de su parte”, concluyó Corach.