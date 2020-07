Galantti, la primera mujer en ocupar la Jefatura de Gabinete Locales 19 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO REDES JEFA Y EX JEFE. El saludo de, hasta el viernes, dos compañeros de trabajo.

La designación de Amalia Galantti al frente de la Jefatura de Gabinete y Modernización demuestra cómo ha crecido y se ha fortalecido el rol de las mujeres dentro del ámbito de la política.

Galantti fue secretaria de Auditoría y Control de Gestión de 2015 a 2019 y en el tercer mandato consecutivo del intendente Luis Castellano -el actual- fue designada como secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana. A partir de ahora reemplaza a Marcos Corach como Jefa de Gabinete.

“Fue una sorpresa porque no esperaba que Marcos se fuera del equipo y con mucha responsabilidad, porque que depositen su confianza en mí, que el intendente haya pensado en mi persona y recibir el apoyo del gobernador, me da mucha satisfacción y me llena de responsabilidad”, manifestó la funcionaria.

“Hay que asumirlo con mucho compromiso y lo que saben de mí es que voy a poner todo lo que esté a mi alcance, que me voy a seguir preparando para poder cumplir esta función tan importante, sabiendo que todo lo que nosotros hacemos e intentamos hacer, es para mejorar la calidad de vida de la gente; para llegarles mejor a los rafaelinos y a las rafaelinas. Para eso trabajamos todos los días”, expresó Galantti.

Respecto a sus nuevas funciones y a la extensión de las áreas que tendrá a cargo, -por el momento también seguirá al frente de la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana-, Galantti respondió que “eso va a ser transitorio y seguramente en algún tiempo se va a designar otra persona al frente de la Secretaría de Gobierno, por ahora voy a seguir ocupándome también de esas funciones, que lo que vengo haciendo desde hace unos meses y con un gran equipo que generan un respaldo importante a la hora de la gestión”. Y agregó: “hoy la secretaría está en marcha, está funcionando, hay mucha gente preparada y comprometida también al frente de cada una de las áreas, y eso es una tranquilidad enorme”, precisó la nueva Jefa de Gabinete municipal.