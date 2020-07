El compromiso de la ciudadanía es esencial ante la emergencia

La ciudad lleva más de 80 días sin casos de contagio por coronavirus, número que se mantiene gracias a la responsabilidad y el compromiso de cada rafaelino y rafaelina con respecto al cumplimiento de los cuidados frente a la emergencia sanitaria.

Sin embargo, al estar transitando una fase de distanciamiento social, crece el movimiento de vehículos y personas, es por ello que se debe continuar con más intensidad con las medidas preventivas.

En este sentido, resulta fundamental respetar el distanciamiento físico de 2 metros, continuar con el lavado de manos frecuentemente con agua y jabón o utilizando alcohol en gel sanitizante, no llevar las manos a la cara y usar el tapaboca correctamente colocado.

Además, es importante cumplir con los protocolos y las recomendaciones establecidas en todas las actividades que se encuentran habilitadas.

Acatar las disposiciones nacionales, provinciales y municipales en ésta etapa, se traducen en acciones de respeto y cuidado tanto individual como social.

Un caso concreto con amplia difusión en los medios de comunicación, fue el sucedido en mayo en Necochea, localidad balnearia de Buenos Aires que llevaba 60 días sin casos de COVID-19. Allí, una mujer con diagnóstico positivo de coronavirus de 49 años, participó de un baby shower donde al menos hubo 15 personas.

Dicho accionar individual desató que 30 personas sean consideradas caso sospechoso por haber tenido contacto estrecho y que 50 personas fueran aisladas de manera preventiva.

Un hecho similar en cualquier localidad que consigue, luego de innumerables gestiones políticas y el esfuerzo de cada ciudadano aplanar la curva de contagios, significaría ser causante de una rápida multiplicación de casos positivos y que toda una ciudad deba retroceder en fases.

Se recuerda a la ciudadanía que, según lo que establece el decreto provincial N° 474/2020, las reuniones sociales, familiares y afectivas podrán llevarse a cabo los días sábados, domingos y feriados, con la participación de hasta diez personas, quienes no deberán trasladarse más de 30 kilómetros de distancia de su lugar de residencia.



OPERATIVOS POR

FUTBOL Y BOCHAS

Los ministerios de Seguridad y de Salud de la Provincia mantienen como actividades no habilitadas a encuentros deportivos con aglomeración de personas que implique riesgo de contagio del Covid-19.

Ayer, se llevó a cabo un procedimiento en un predio ubicado en la intersección de avenida Podio y calle Brasca, con el objetivo de desalentar el aglomeramiento de ciudadanos ante un período crítico en la lucha contra la pandemia. Cabe destacar que el viernes fueron 34 las personas contagiadas en la provincia de Santa Fe, siendo hasta el momento el récord diario, en tanto que ayer se sumaron otras 28.

Participaron de los controles la Guardia Urbana, Personal de la Guardia de Infantería de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional V y Policía de Acción Táctica.



EN LA PROVINCIA

Por su parte, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) confirmó este sábado, con un corte a las 17 horas, que en el día de ayer rechazó el ingreso de 52 vehículos a territorio provincial, por no contar con la documentación respaldatoria para circular. Ese número asciende a 607 desde el 8 de julio pasado, cuando el gobierno de Santa Fe puso en marcha un férreo operativo de control en los principales pasos interprovinciales.

“Tenemos un total de 27 puestos de control en todos los límites de la provincia. En algunos lugares, como en el peaje de General Lagos de la autopista Rosario-Buenos Aires, el flujo vehicular es permanente, y en todos los casos trabajamos las 24 horas”, explicó el titular de la Agencia, Osvaldo Aymo.

El responsable del área indicó, además, que “el objetivo primordial es que las personas que transitaban sin permiso vuelvan a su lugar de origen. Quienes quieran ingresar a Santa Fe y no tienen el permiso con las actividades que vienen a hacer, no van a poder ingresar. Nos llama la atención que algunos códigos QR son inexistentes, evidentemente apócrifos”, lamentó.

Y precisó: “El gobernador (Omar Perotti) fue muy claro; si la persona tiene que ir a trabajar o cumple una labor esencial, no le podemos impedir el ingreso, solo le pedimos que tome todas las medidas de cuidado: respetar el distanciamiento social, el uso de barbijo, el lavado de manos de forma permanente y contar con toda la documentación necesaria correspondiente”.



CONTROL CON BUENOS AIRES

Finalmente, Aymo aclaró el motivo por el cual los controles desde y hacia Buenos Aires se llevan a cabo en el peaje de General Lagos y no en el límite físico. “Es inviable poner este puesto de control en el límite real que tiene la provincia, que es el Arroyo del Medio, a la altura de la localidad de Theobald. Hemos hecho estudios y han demostrado que allí es inviable por cuestiones de seguridad vial”, concluyó.