La importancia de las mascarillas Internacionales 19 de julio de 2020

WASHINGTON, Estados Unidos, 19 (AP). - Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo que cree que la pandemia podría estar bajo control en las próximas cuatro a ocho semanas si "pudiéramos hacer que todo el mundo se pusiera una máscara ahora mismo".

Sus comentarios, que fueron publicados en el Journal of the American Medical Association, siguieron a un editorial que él y otros escribieron allí enfatizando "amplia evidencia" de la propagación asintomática y destacando nuevos estudios que muestran cómo las máscaras faciales ayudan a reducir la transmisión.

La investigación que Redfield citó incluye un estudio recientemente publicado que sugiere que el uso universal de mascarillas quirúrgicas ayudó a reducir las tasas de infecciones confirmadas de Covid-19 entre los trabajadores de la salud en el sistema de atención médica Mass General Brigham en Massachusetts.

Los expertos, de todas formas, advierten que el uso generalizado no elimina la necesidad de seguir otras recomendaciones, como el lavado de manos frecuente y el distanciamiento social.