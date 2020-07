Hebe de Bonafini fue amenazada de muerte Nacionales 19 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 19 (NA). - La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, denunció haber recibido amenazas de muerte en su domicilio y sostuvo que la custodia de la Policía Federal que tiene asignada "no funciona".

A través de un comunicado de prensa difundido por Madres de Plaza de Mayo, Bonafini aseguró que "alrededor de las dos de la madrugada" de este sábado fue amenazada "a través del portero eléctrico" de su casa, cuando una persona le dijo: "Para que te calles te vamos a matar".

La denuncia de la presidenta de Madres se da días después de la carta en la que criticó al presidente Alberto Fernández por dialogar con empresarios y de que algunos dirigentes del Frente de Todos y del ámbito de los derechos humanos se diferenciaran de sus declaraciones sobre el mandatario.

Según relató, el hombre que la amenazó ingresó al lugar donde está el portero tras abrir "un portoncito que comunica con la vivienda" y más la amenaza se repitió con un llamado a su teléfono de línea.

Al respecto, Bonafini indicó que a las "05:15 de esta misma mañana sonó el teléfono de línea" y una voz que describió como "muy mafiosa" le dijo nuevamente "te vamos a matar para que te calles".

Por otra parte, Bonafini volvió a criticar al Presidente por sus apreciaciones sobre la situación de Venezuela, tras la discusión que mantuvo el mandatario con el periodista Víctor Hugo Morales.

En declaraciones radiales, Bonafini opinó: "No se viola ningún derecho humano, hay presos porque tienen que ponerlos presos porque son tipos que si no, te cagan a palos a vos. Y entre que estés preso vos o ellos, (Nicolás) Maduro ha elegido que estén presos ellos".