Seven olímpico

El seleccionado argentino seven de rugby, Los Pumas 7s, participará en los Juegos Olímpicos de Tokio entre el 26 y 28 de julio de 2021, anunció el Comité Olímpico Internacional. Todos los partidos se llevarán a cabo en el Tokio Stadium, en turnos matutino y vespertino, informó a su vez la Unión Argentina de Rugby (UAR).

El certamen lo jugarán 12 seleccionados y los grupos se definirán por la tabla final del ranking del Circuito Mundial 2021. Por su parte el seleccionado nacional de seven femenino aún posee una oportunidad para pelear por una plaza clasificatoria rumbo a Japón. Por el contexto de la pandemia del Covid-19 aún no se definió cuándo se llevaría a cabo ese repechaje.