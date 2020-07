Pochettino está en la mira de italianos Deportes 18 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El entrenador argentino Mauricio Pochettino está en la mira de Juventus e Inter de Italia, según el diario inglés The Sun y el italiano Gazzetta dello Sport. Pochettino no dirige desde noviembre de 2019, cuando Tottenham de Inglaterra prescindió de sus servicios, y apareció como candidato a suceder a Maurizio Sarri en el banco de Juventus o a Antonio Conte en Inter.

El ex defensor de Newell's también aparece en la órbita de otros clubes de europeos, pero el interés de Juventus e Inter cobró fuerza en el último día. Pochettino inició su carrera como entrenador en Espanyol de Barcelona (2009-2012), prosiguió en Southampton de Inglaterra (2013-2014) y Tottenham Hotspur (2014-2019). Con el club londinense disputó la final de la Liga de Campeones de Europa 2018/2019 que perdió a manos de Liverpool.