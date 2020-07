Fecha para el debut del "Toro" Acuña en México Deportes 18 de julio de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO ARCHIVO DESAFIO./ El pívot estará en el equipo campeón.

El campeón Soles de Mexicali, con participación argentina, competirá el jueves 10 de septiembre en la jornada inaugural de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional (LNBP) de México. El equipo ganador de la edición pasada visitará a Panteras de Aguascalientes, a partir de las 20.30 hora local (22.30 de Argentina).

Soles, que venció por 4-3 a Fuerza Regia de Monterrey en la final celebrada en febrero pasado, acaba de contratar al rafaelino Roberto Acuña (pivote, proveniente de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, integrante de la selección argentina) y Erik Thomas (alero, ex Ferro). Ese mismo jueves 10, el campeonato, que se extenderá hasta diciembre venidero, empezará con el duelo entre Correcaminos y Leñadores de Durango, desde las 20.00 de Argentina.

Leñadores, equipo conducido por la dupla rosarina que componen Juan José Pidal y Sebastián Sucarrat, se reforzará con las llegadas del santiagueño Enzo Ruiz (escolta, ex Quilmes de Mar del Plata) y del santafesino Iván Basualdo (ala pivote, ex San Martín de Corrientes).

En tanto, Aguacateros de Michoacán, el equipo que dirige el DT comodorense Nicolás Casalánguida y que recientemente incorporó a Facundo Piñero (ala pivote, ex San Lorenzo), debutará el viernes 11 en condición de local frente a Astros de Jalisco.