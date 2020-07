Gaich: "disfruté mucho lo que jugué en San Lorenzo" Deportes 18 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA TANQUE./ Jugará en el CSKA de Moscú.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El delantero Adolfo Gaich, quien aceptó la oferta del CSKA de Moscú y continuará su carrera en el fútbol ruso, aseguró ayer que disfrutó "muchísimo" el "poco tiempo" que jugó en San Lorenzo, club del cual es hincha. "Disfruté muchísimo el poco tiempo que jugué en San Lorenzo. Creo que me voy muy bien del club y espero poder tener las puertas abiertas en el futuro", sentenció Gaich.

En declaraciones a Fox Sports el atacante de las selecciones juveniles de argentina, le agradeció "a toda la gente del club desde el corazón, porque me han ayudado mucho estando en la pensión, hacen un trabajo de manera muy buena". El ahora ex delantero azulgrana tuvo alguna conversación con el entrenador del CSKA, Víktor Goncharenko, y estuvo viendo videos del equipo en el que jugará y que en la liga rusa terminó tercero, detrás del campeón Zenit y del subcampeón Lokomotiv, y se clasificó para la tercera fase de la próxima Champions League.

Gaich solo jugó 14 partidos en la Primera División de San Lorenzo y fue vendido en 8.500.000 de dólares al fútbol de Rusia. "El club que está interesado en mí es uno de los más poderosos de ese país, juega competiciones europeas y para mí es una motivación ir. Puedo tomar rodaje allá y que sea un primer paso para después pasar a algunas de las principales ligas", afirmó Gaich.

En las últimas semanas el acuerdo se había trabado, porque si bien los clubes estaban de acuerdo, el jugador no podía terminar de arreglar su contrato con la entidad moscovita. Además del dinero que recibirá San Lorenzo, el club azulgrana se quedará con una plusvalía del 20 por ciento, por una posible venta del delantero a otra entidad.

"Charlé con Marcelo (Tinelli)​, hablamos muy bien, él se preocupó mucho por mí, y le aseguré que si no se hacía la venta iba a renovar contrato. San Lorenzo es un club muy importante para mí, es el club que amo y jamás pensé en perjudicarlo", aclaró.