Dolor en el fútbol argentino, falleció Silvio Marzolini Deportes 18 de julio de 2020 Redacción Por El exdefensor y DT de Boca tenía 79 años.

FOTO ARCHIVO MARZOLINI. / Falleció en la mañana de ayer, a los 79 años.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El ex capitán de la Selección argentina de fútbol y de Boca Silvio Marzolini falleció en la mañana del viernes a los 79 años, luego de permanecer internado durante las últimas semanas en una clínica porteña, acompañado por su familia, que lo despidió con profundo dolor.

Según confirmaron desde su entorno a NA, Marzolini murió este viernes por la mañana, tras afrontar desde hace un tiempo una dura e irreversible enfermedad, que incluso se había agravado en 2019, cuando sufrió un micro accidente cerebro vascular (ACV).

"Agradecemos al cuerpo médico que lo atendió y nos acompañó todo este tiempo, también a los clubes Ferro, Boca, Banfield y peñas boquenses que llevan su nombre, a la AFA y a todos los equipos que lo componen por el cariño y el respeto hacia él", afirmó la familia en un comunicado, al que tuvo acceso NA.

Ex lateral de la Selección argentina en los Mundiales de 1962 y 1966, Marzolini fue considerado uno de los mejores marcadores de la historia del fútbol argentino en el costado izquierdo de la defensa.

Arrancó su carrera profesional en Ferro, para luego pasar a Boca, en donde jugó 408 partidos entre 1960 y 1972, siendo por años el futbolista con más presencias en el "Xeneize", superado luego por Roberto Mouzo.

Como jugador, Marzolini consiguió en Boca seis títulos, tres de Primera División en 1962, 1964 y 1965, además de los Nacionales en 1969 y 1970, y la Copa Argentina 1969.

En tanto, como entrenador fue el artífice del título del Metropolitano 1981, que Boca consiguió con Diego Maradona y Miguel Brindisi como figuras rutilantes.

Tanto AFA, como Boca, Banfield, Ferro Carril Oeste y la Liga Profesional de Fútbol (Primera División) publicaron condolencias en sus cuentas oficiales de Twitter.



DE LOS EVITA A LA

CUSPIDE DEL FUTBOL

Marzolini, que tiene una estatua en el ingreso al Museo de Boca, en el estadio "La Bombonera", recordó alguna vez que comenzó su carrera en el fútbol en los Torneos Evita, cuando era un niño, y debido a que era "bajito", el delegado del equipo lo colocó como lateral izquierdo. Su equipo se consagró campeón.

Luego, siguiendo a su hermano, llegó a Ferro Carril Oeste, donde tras una prueba quedó en las divisiones inferiores y en 1959 formó parte del equipo que terminó tercero -junto a Independiente- en el torneo que se adjudicó San Lorenzo y tuvo a Racing como su escolta.

Tras esa temporada Marzolini fue convocado a la Selección argentina que se adjudicó el torneo Panamericano disputado en Costa Rica, y luego lo compró Boca, a donde llegó junto al arquero Antonio Roma.

Con la camiseta auriazul Marzolini sumó seis títulos: tres torneos de Primera División (1962, 1964 y 1965), dos torneos Nacional (1969 y 1970) y la Copa Argentina (1969).

En la década del 60, Marzolini formó parte de un equipo de Boca que marcó época y al que solo le faltó conseguir la Copa Libertadores, pero que dominó en el fútbol argentino.

El debut con la casaca "xeneize" se produjo el 3 de abril de 1960 en el triunfo ante Estudiantes por 2 a 1, y un año más tarde marcó su primer gol, precisamente ante el "pincharrata".

En el 62, Marzolini consiguió su primer título en un equipo que tuvo a Paulo Valentim, Roma y Norberto Menéndez como otras figuras, y en 1963 jugó la final de la Copa Libertadores que Boca perdió ante Santos de Brasil, donde jugaba Pelé.

Luego, ese lateral rubio y con gran presencia que era Marzolini, logró con Boca el bicampeonato en 1964 y 1965, y en 1969 fue el capitán del equipo "xeneize" que ganó el torneo Nacional en la cancha de River, donde lideró la vuelta olímpica del equipo que conducía Alfredo Di Stéfano.

Marzolini fue también activo participante en la huelga de jugadores de 1971, algo que le provocó un cortocircuito con el presidente de Boca, Alberto J. Armando.

Tras una frustrada transferencia a Francia, que Armando no permitió concretar, y con el pase en su poder -pero solo para jugar en el interior del país- Marzolini decidió dejar el fútbol a los 32 años.

Marzolini jugó 406 partidos con la camiseta de Boca, logró marcar 10 goles y fue capitán durante muchos años del equipo.



SU ETAPA COMO DT

Tras dejar el fútbol Marzolini comenzó su carera como entrenador y en 1975 dirigió durante un año a All Boys. En 1981 llegó a Boca, que revolucionó el mercado interno al comprar a un joven Diego Maradona.

El equipo que Marzolini dirigió y que Maradona lideró se consagró campeón del Metropolitano de 1981, al vencer por un punto de diferencia al Ferro que comandaba desde el banco de suplentes Carlos Timoteo Griguol.

Ese equipo tuvo nombres imborrables en la memoria del hincha boquense, además del de Maradona, ya que formó dupla con la experiencia de Miguel Angel Brindisi, y tuvo también a un joven Oscar Ruggeri, además de Carlos Morete, Marcelo Trobbiani, Roberto Mouzo y el inefable Hugo Gatti en el arco.