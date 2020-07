Con un homenaje a Fontanarrosa Información General 18 de julio de 2020 Redacción Por Como cada fin de semana, el ciclo del Ministerio de Cultura de Santa Fe propone una variada agenda de espectáculos para todos los gustos y para disfrutar en familia. Y para cerrar, el domingo 19 –en vísperas del Día del Amigo– llega a las pantallas de TV y a las redes “Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo”, un homenaje a 13 años de su paso a la inmortalidad.

Como cada fin de semana, el ciclo del Ministerio de Cultura de Santa Fe propone una variada agenda de espectáculos para todos los gustos y para disfrutar en familia. Y para cerrar, el domingo 19 –en vísperas del Día del Amigo– llega a las pantallas de TV y a las redes “Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo”, un homenaje a 13 años de su paso a la inmortalidad.

Desde el pasado jueves 16, y hasta el domingo 19, el ciclo La Seguimos En Vivo propone nuevos shows de todos los géneros musicales y circo.



Homenaje al Negro

Y además para cerrar la agenda y en vísperas del día del amigo el domingo 19, se presentará a las 22, un Homenaje al Negro Fontanarrosa.

A 13 años de su paso a la inmortalidad, “El Negro” tendrá un merecido homenaje. El Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, a través de su canal de Youtube, de sus redes, y por las pantallas de 5RTV, Canal 3 y Telefé, compartirá con todas y todos la película “Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo”.

Basada en seis cuentos del Negro, y dirigida por seis directores rosarinos, del film participan actores y actrices de la talla de Darío Grandinetti, Julieta Cardinalli, Claudio Rissi, Luis Machin, Dady Brieva y Gastón Pauls, entre otras y otros.

Cabe recordar que el ciclo La Seguimos en Vivo es una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe sin público presencial y bajo el protocolo Covid-19 para artistas, que puede ser visto por el sistema de streaming. Los shows tienen lugar en distintos espacios culturales de la provincia y se transmiten en directo por 5RTV, el canal público, y las redes del Ministerio de Cultura.

Este ciclo tiene la particularidad que permite a los artistas usar el esquema de “gorra virtual” para monetizar sus shows: el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.



Reconquista

El concierto tuvo lugar el jueves en el Teatro Español, se presenta Mandrake

Mandrake es una banda de Rock&Blues que cultiva temas propios, formada a mediados del año 2017 en Reconquista. Actualmente, están grabando su primer trabajo discográfico, “Travesía urbana”, producido y grabado en forma independiente.



Venado Tuerto

La función se ofreció, en el Teatro Provincial Ideal, La Sasasa

La Sasasa, con su estilo rock gitano y “Skaracterístico”, surge con la intención de rescatar las grandes orquestas características. Su repertorio incluye tarantelas, fox-trots, polcas y pasodobles, todas atravesadas fuertemente por algo de rock, ska y música gitana, con la idea es traer a la actualidad el estilo y las canciones que escuchaban y hacían bailar a nuestros abuelos.

Casi sin darse cuenta y surgido desde su propio inconsciente, se convirtieron en una “orquesta característica”, que junto a la “típica” y la “jazz” conformaban la trilogía fundamental del modo de interpretar música popular allá por los años 40 y 50.



Rafaela

Como se anunció la propuesta tuvo lugar ayer en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano, llega la noche de mujeres con “Las Hijas de la Viuda” y Baby Yaz-Lo



Las Hijas de la Viuda

Una banda rafaelina nacida en 2012 con la idea de realizar reversiones de canciones de los años ochenta. Portadoras de un sonido rockero y versátil, su estilo va mutando de acuerdo a las necesidades artísticas de los integrantes y sus seguidores.



Baby Yaz-Lo

Nena amante del jazz, desde pequeña apasionada por el arte. En la actualidad, transmite sentimientos a través de letras basadas en experiencias y vivencias, personales, buscando la representación del amor hasta en la oscuridad, tratando de poner “la parte llena del vaso” como prioridad en la vida.



Rosario

Ayer tuvo lugar un recital en Sala Lavardén, “La Chiruza Orchestra”

La orquesta rosarina conjuga influencias de diversos géneros: rock, pop, reggae, tango, jazz, entre otros géneros musicales, se combinan y fusionan creando un clima divertido y cálido para entregarse al disfrute.

Hoy, a las 21, “Guy Guy Gays”

Banda argentina de rock formada en 2011 en Rosario, cuenta con dos discos editados, “Degenerado” (2016), y “Droga y Delincuencia” (2019), y forma parte del sello BPM Discos. Compartieron cartel con artistas de la talla de Bersuit Vergarabat, Perras on the Beach, Diego Frenkel, Guasones y Viva Elástico, entre otros.

Su estilo conjuga los arreglos instrumentales del indie con la intensidad del rock alternativo, una lírica que no teme mezclar el llamado al amor y la fraternidad con la crítica social y la sátira y shows en vivo de alto voltaje.

La banda está formada por: Iván Jiménez (guitarra y voz) – Sebastián Erquicia (batería) – Juan Manuel Robles (voz y teclado) – Tomás Martínez (bajo) – Nicolás Andino (guitarra).



Domingo 19 de julio, a las 21, Circo Cristal

Una compañía encabezada por el artista chileno Antonio Cárdenas y conformada por 30 artistas y técnicos oriundos de diversas provincias argentinas y países latinoamericanos. Desde hace siete años recorren nuestro país en su carpa tradicional de estilo europeo presentando impactantes números entre los que se destacan el "Péndulo doble" y el impresionante "Globo de la muerte" que ha llegado a tener hasta 10 motos en escena. Entre sus artistas, algunos de los cuales son 5ta generación de familia circense, se destaca el malabarista argentino, Lucas Rojas.



Santa Fe

El viernes se ofreció un concierto en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, Rap 360

Competencia de freestyle de la capital provincial. Participan muchos barrios de la ciudad, creando desde la rima y la poesía una herramienta para contar sus realidades como jóvenes y adolescentes. Su espacio es la calle, en los alrededores de El Molino Fábrica Cultural, que ahora les extraña, pero #LaSeguimosEnVivo los reúne en esta fecha tan especial.

Hoy, a las 22, también en el Centro Cultural Provincial, “Los Tekilas”

Sexteto tropical nacido en 1983 de la mano de su actual vocalista líder, Julio Alberto Maidana. La banda grabó 11 discos de estudio y dos de recopilaciones, y su ritmo animó los escenarios de buena parte del país.



Domingo 19 de julio, a las 20, “La Última Postal”.

Una propuesta indie pop que nació en Santa Fe a mediados de 2018. Amparo Gómez y Camila Bosch presentarán un adelanto del disco “Pensando cómo volver”



Ybarlucea

Hoy a las 20, “Entre Amigos”.

Este grupo mezcla experiencias para interpretar música del litoral argentino. Como el nombre elegido, los encuentros se realizan con la confianza y la simpleza del largo tiempo compartido tocando la música que los representa.