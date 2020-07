Regreso al futuro Información General 18 de julio de 2020 Por Esteban Soldano Leer mas ...

Después de revisar el pasado y este duro presente para encontrar y construir un futuro con más calidad, parados sobre esta pandemia, un caleidoscopio de imágenes vienen a mi mente de situaciones que sucedieron hace mucho tiempo casi en forma idéntica y aparecen hoy como un holograma, películas que imaginaron desde el ayer este hoy, cosmovisiones, uniformes, burbujas, formas de aislamientos y hasta métodos de mitigar o enfrentar ese lado oscuro de una existencia que vuelve una y otra vez por la dimensión del tiempo.

Tanto dijimos y propusimos que es el momento de parar y tomar distancia para ser eficientes y certeros con las acciones que se tomarán, sabemos que debemos cambiar hábitos, cambiar la forma de relacionarnos, de trabajar, de ver la naturaleza, de habitar nuestras ciudades, entonces vayamos a la acción.



EL PLAN ZERO

El Plan Zero tiene tres ejes: caminos verdes, infraestructura digital y transición energética que incorporan lecciones aprendidas de la pandemia. Previo al brote de este coronavirus, Milán estaba trabajando en un ambicioso plan de arbolado urbano, cuyo objetivo es plantar 3 millones de especies al 2030. Ahora, este plan incorporará lineamientos específicos en cuanto a la movilidad peatonal y el distanciamiento entre las personas. Por otro lado, dado que esta pandemia mostró cuán importante es Internet para nuestras vidas, Milán plantea la posibilidad de que el Estado posea y administre una fracción mayor de la infraestructura digital que permite las comunicaciones y la transmisión de datos. Finalmente, también se propone acusar recibo de la recuperación ambiental que se dio como consecuencia de la paralización de actividades, y poner en marcha un cambio profundo hacia medios de movilidad y de producción más amigables con el ambiente, y el desarrollo e implementación de energías renovables y medidas de eficiencia energética.

Cada ciudad debe desarrollar su propio plan para la “nueva normalidad”. No hay plantillas ni formularios para ello, pero sí se pueden tener en cuenta algunos lineamientos. El plan debe iniciarse ya, debe tener carácter estratégico. La pandemia nos ha paralizado y es normal sentirse desorientado e incómodo. Pero eso debe ser temporal y abrazar la idea de que viviremos una nueva normalidad. Como individuos y como sociedad estamos frente a la oportunidad de crear algo nuevo, algo distinto. Esta tragedia global nos trae lecciones únicas que pocas veces, como humanidad, tendremos la posibilidad de vivenciar. Tenemos la posibilidad de aprender, reponernos y crecer más fuertes, como el mejor ejemplo de resiliencia. Somos una generación marcada, que seremos recordados como la generación que vivió y sufrió la pandemia del coronavirus.. Seremos recordados como la generación que cambió los hábitos de consumo, que se amigó con el medio ambiente, que repensó las formas de trabajo y erradicó los traslados masivos hacia los centros urbanos.