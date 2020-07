Contó su experiencia en el Foro Red Vial Región 18 de julio de 2020 Redacción Por El presidente comunal, Victor Perusia expuso en el Foro "RED VIAL: Experiencias locales de distintas alternativas de gestión" organizado por la Usina Social.

COLONIA RAQUEL. - Desde la oficina del diputado provincial, Pablo Pinotti, se informó que el presidente de la comuna, Víctor Perusia, expuso sobre la innovadora experiencia que lleva adelante en su localidad en conjunto con los productores del distrito, en relación al mejorado y mantenimiento de la red vial. El encuentro virtual "RED VIAL: Experiencias locales de distintas alternativas de gestión" fue organizado por La Usina Social, se llevó a cabo este lunes y contó con la presentación de Víctor Pedrazzolli (presidente consorcio vial de San Justo), de Alicia Ciciliani (exministra de la Producción de Santa Fe) y Pablo Seghezzo (exadministrador de Vialidad Provincial) quienes moderaron el panel. Participaron presidentes comunales, legisladores, representantes de entidades productivas (Carsfe) y especialistas en la materia de diferentes puntos de la Provincia.

“Acompañamos esta iniciativa desde un principio. Son experiencias que deben conocerse en todos lados. Por su eficiencia, por su transparencia, porque los productores vieron concretados en obras su esfuerzo económico” destacó el diputado Pablo Pinotti. En relación a la temática recordó que “hemos presentado un proyecto de ley para la creación de un Fondo Provincial de mantenimiento y mejora de infraestructura vial para municipios y comunas” que se encuentra en las comisiones de la Cámara.



LA EXPERIENCIA DE COLONIA RAQUEL. MAS DE 1 KM POR MES

Colonia Raquel es una localidad ubicada al noreste del Departamento Castellanos. Viven alrededor de 600 habitantes. Prácticamente el 90% se encuentra en zona rural. En relación a las explotaciones agropecuarias, el 65% se dedica a la producción tambera (diariamente “salen” 120 a 130 mil litros diarios) , un 15% a la ganadería (cría para el tambo) y sólo un 15 por ciento a la agricultura. A su centenaria Escuela 6145 Evaristo Carriego (en setiembre cumple 102 años) asisten alrededor de 110 alumnos.

Sobre la experiencia de la red vial en la localidad, Perusia contó: “la idea surgió en 2017. Veníamos de dos inundaciones muy complicadas. Convocamos a los productores para hacer un mejorado y poder lograr una transitabilidad permanente en el distrito de todas las familias que viven en la colonia. Luego de varias reuniones, llegamos a un acuerdo: hacer mejorados hasta donde se encuentren habitantes, sea puestero, tractorista, tambero o dueño del campo. Esto representaban unos 36 kilómetros”. Perusia recordó “cuando llegamos al acuerdo con los productores, era un momento muy difícil. O hacían un mejorado para poder sacar la producción o debían cerrar el tambo directamente”

A partir de esta decisión se contrató a un ingeniero para poder realizar un análisis de costos, factibilidad, etc. Para llevar adelante la experiencia se optó por el sistema de contribución de mejoras, antes que por consorcio caminero.

“Se optó por la administración comunal. Hace 36 meses que empezamos y llevamos 40 km. Superamos el objetivo que era 36 km en 38 meses. Hoy, en definitiva, todas las casas de Raquel cuentan con un mejorado para salir” contó Perusia. Hoy ya la idea es cómo formar un sistema para el mantenimiento y el sostenimiento de los caminos en el futuro. En total son 70 km de caminos mejorados que se deben mantener “queremos que esté todo muy claro: qué porcentajes se destinan para la compra de material, para el mantenimiento de la maquinaria”.

En definitiva, se superó la expectativa y se avanzó más de un km de mejorado por mes. “En ese momento -recuerda Perussia- el costo total ascendía a 15 millones de pesos”. Ese monto se dividió por litros de combustible: el 80% se dividió en las 13000 hectáreas que tiene la Colonia y el 20% entre los 48 tambos que existían en ese momento. Esto implicó un gran esfuerzo también para la comuna que en un principio no tenía todas las herramientas necesarias.

Perusia reconoció que “quizá en otros distritos donde la agricultura o la ganadería son más fuerte, donde los campos son en su mayoría alquilados, sería más difícil haber llegado a un acuerdo. Pero yo recomiendo que siempre hay que intentar”

Antes de finalizar, Perusia resaltó: “hay una realidad. El campo produce muchísimo. Nosotros producimos leche, carne y grano. Pero no vuelve nada. Llegan migajas a la Provincia y de allí se coparticipa un porcentaje que llegan a nuestras localidades. Llega muy poco y mucho menos para infraestructura. En definitiva, se paga mucho impuesto y vuelve poco”



LA USINA SOCIAL

La Usina es un espacio abierto de encuentro y participación ciudadana -físico y virtual- orientado a la producción de proyectos innovadores y transformadores de la sociedad, basados en el trabajo colaborativo y colectivo para encontrar soluciones a problemáticas de interés común. Organiza diferentes instancias creativas, de formación y capacitación, actividades culturales, ciclos de debate, módulos de enseñanza y aprendizaje. Más info: www.lausinasocial.org