UTA está en alerta Locales 18 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El Consejo Directivo Nacional manifestó ayer "la inmensa preocupación por la falta de pago de salarios tanto en el transporte de pasajeros de larga distancia, como corta y media distancia del interior del país". En un comunicado que lleva la firma del secretario General, Roberto Fernández, sostuvo que "no puede haber más demora en el pago de nuestros salarios, que son nuestros alimentos, nuestra salud y el sustento de nuestras familias".

"Todos los trabajadores del transporte de pasajeros exigimos un tratamiento igualitario y sin discriminación respecto de la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde el Gobierno Nacional se nos dice que ya se envió el dinero de nuestros sueldos vía ATN a las provincias y que son ellas las que se deben hacer cargo de lo que falta de nuestros salarios. Fuimos a las provincias y los funcionarios provinciales nos informan que a tales fondos no los pueden destinar a transporte de pasajeros, que no somos una prioridad. En este esquema, avizoramos como destino un sistema con transporte operativo en el AMBA y la precarización del transporte de corta, media y larga en el interior, tanto del país como de la provincia de Buenos Aires", subrayaron desde UTA.

En este escenario, el gremio comunicó que "conforme la deuda salarial existente, no habrá transporte de pasajeros en el interior del país, y protestaremos y saldremos a la calle, ya que la pandemia nos preocupa, pero mas aún el no poder llevar un plato de comida a la mesa de nuestras familias" a la vez que se declaró en estado de alerta y movilización.