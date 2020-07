El Gobernador evalúa más cambios en su gabinete Locales 18 de julio de 2020 Redacción Por En su visita a Rafaela, Omar Perotti, se refirió a la incorporación del rafaelino Marcos Corach a su gabinete y no descartó que se produzcan más cambios en su estructura de gobierno. “Se ha modificado el rol del gabinete que uno pensó, y este será seguramente el primero de los cambios o readecuaciones que hay que hacer”, anticipó.

FOTO J. BARRERA CODO A CODO. Omar Perotti y Luis Castellano en un saludo impuesto por la pandemia.

El gobernador Omar Perotti llegó ayer por la tarde a Rafaela para participar de la entrega de los créditos de la Asociación Regional para el Desarrollo y en ese marco hizo referencia, con elogios al ex funcionario municipal, a la incorporación de Marcos Corach al gabinete provincial. "Para nosotros sumamos a una persona probada, conocida, el agradecimiento a Luis que se desprende de una pieza importante, y nosotros entendemos en el área de gestión particularmente, con todas las actividades que se han tenido que afrontar desde de la pandemia en adelante, se ha modificando el rol del gabinete que uno pensó, y este será seguramente el primero de los cambios o readecuaciones que hay que hacer a la estructura que ahora nos toca gobernar en la provincia”, afirmó el jefe del Estado provincial.

“Sin duda que el impacto de la pandemia, hizo cambiar muchas cosas en el relacionamiento, en la forma en que el Estado se tiene que vincular o tiene que abordar, con lo cual creemos que una persona como con la experiencia de Marcos en la gestión, con el vínculo con cada municipio y cada comuna, con la posibilidad concreta de generar articulaciones desde ese Ministerio, es algo que nosotros estamos necesitando de aquí en más; en particular también que nos ayude a coordinar nuestras acciones entre sí, porque la pandemia obliga a eso, obliga a tener respuestas conjuntas, no solamente de salud. Se requiere un refuerzo sobre la coordinación y ese va a ser el rol de Marcos”, añadió Perotti.



ACERCA DE LA SEGURIDAD

El Gobernador también habló de los reclamos por seguridad, que en Rafaela están en franco aumento, y de las acciones que su administración lleva adelante. En este sentido, señaló que “el tema de seguridad sin lugar a dudas va a llevar un tiempo reacomodar una estructura policial, que dijimos desde el primer momento que había que cortar todos los vínculos con el delito y allí claramente vamos en esa línea. Eso significó el retiro de mucha gente y la formación de otros cuadros; tenemos que estar generando las condiciones a nuestro entender de una nueva política de seguridad en la provincia de Santa Fe y generar condiciones para una diferente política de seguridad también lleva un marco y una organización distinta de sus fuerza policial y tener un marco legal. Somos lo suficientemente conscientes de saber que una ley de esta dimensión no se impone ni se hace para cambiar todos los días, con lo cual es una ley que se está construyendo”, precisó el mandatario provincial.

“No va a ser una ley para tres, cuatro o cinco años, tenemos que estar pensando en estructurar una policía que nos brinde seguridad a los santafesinos por los próximos veinte años como mínimo”, explicó. Y agregó: “hay que modificar algunas instancias legales que han quedado muy viejas”.