Castellano, con elogios para Corach y Galantti

El intendente Luis Castellano habló de la salida de Marcos Corach de su equipo de colaboradores y del impacto que esto generó debido al rol que en su gestión tiene el Jefe de Gabinete. “Yo creo que es un proceso de crecimiento muy lindo para los dos, me parece que Marcos es un funcionario súper reconocido, el más importante que yo tenía en el gabinete, pero también hay que entender de qué esto puede ser un salto de posibilidad para su crecimiento político y personal enorme, y me parece que Marcos no solamente se lo merece, sino que también va a ser un enorme aporte al gobierno de la provincia y al gabinete de Omar”, expresó.

Sobre el nombramiento de Amalia Galantti, actual secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana, como nueva jefa de Gabinete -es la primera mujer en ocupar ese lugar en la ciudad-, dijo que “ella tiene todas las condiciones para poder reemplazar a Marcos, lógicamente que con su impronta, con su manera, y entiendo que es una mujer y una dirigente que tiene un futuro enorme".

"Yo creo que es capaz de ocupar ese lugar, creo que es capaz de poder coordinar todas las acciones que necesita un gabinete para que el municipio llegue compacto a dar soluciones a los problemas del territorio y creo que Amalia tiene un futuro político importante”, resaltó Castellano.