Perotti entregó créditos a comercios, prestadores de servicios y mipymes Locales 18 de julio de 2020 Redacción Por "Es una de las acciones provinciales que busca brindar asistencia para el trabajo y la producción", destacó el Gobernador sobre la entrega de créditos de la Asociación para el Desarrollo Regional. “Creo profundamente en esta herramienta que se ideó para que queden recursos en el territorio”, subrayó.

FOTO J. BARRERA ASISTENCIA FINANCIERA. Las autoridades junto a beneficiarios durante el acto en la Rural. MESA. El intendente Castellano al hablar durante la apertura del encuentro.

El gobernador Omar Perotti encabezó ayer por la tarde la entrega de créditos de la Asociación Regional para el Desarrollo destinados a comercios, prestadores de servicios y mipymes industriales del departamento Castellanos que fueron afectados por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

El acto se desarrolló en el Salón de Industrias de la Sociedad Rural cumpliendo los protocolos sanitarios, y contó con la presencia del intendente Luis Castellano; el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna; el senador Alcides Calvo; el presidente de la Asociación Regional para el Desarrollo, Sebastián Rancaño; y el diputado Juan Argañaraz; junto a intendentes, presidentes comunales, funcionarios provinciales y municipales.

Es importante destacar que los créditos son canalizados a través de la Asociación para el Desarrollo del Departamento Castellanos y el dinero proviene del Fondo de Asistencia Financiera, creado por el gobernador Omar Perotti.

“Lo que intentamos con estos recursos no es un beneficio sino una reparación en la que el Estado tiene que estar presente. Creo profundamente en esta herramienta que se ideó para que queden recursos en el territorio”, explicó el mandatario provincial. “Hoy estamos poniendo la mira en quienes necesitan una ayuda del Estado y que, habitualmente, no tienen un vínculo o reciben algo de él. Esta es una de las acciones provinciales que busca brinda para el trabajo y la producción”, agregó.

Asimismo, el Gobernador reflexionó sobre quiénes son los destinatarios de estos fondos: “Quizás el vínculo con el Estado ha sido un vínculo de contribuyentes, de ser quienes aportan, de ser quienes sostienen con su recurso la recaudación con la que el Estado provincial sostiene la salud, la educación, la seguridad y cada una de sus actividades”.

“Hoy hay que poner la mirada en los sectores que están golpeados, que tienen que sostenerse porque tienen que resguardar el empleo. Nosotros estamos generando no solamente este acompañamiento para recuperarse, sino uno mayor a través de otro tipo de financiamiento que vamos a poner para crecer”.

En este sentido, remarcó: “Entendemos debe ser una recuperación importante de la provincia en pandemia. Quizás todos soñábamos con que esto tenga una fecha, y prepararnos para la post pandemia. Todos sabemos cómo empezó pero nadie sabe cuándo va a terminar”.

Por eso, aclaró: “Lo que vamos viendo de otros lugares con los rebrotes nos muestra que con esa situación vamos a convivir, entonces tenemos que estar preparados para esa etapa que va a tener modalidades diferentes de lo que estuvimos habituados”.



CONFIANZA, CONOCIMIENTO

Y TRAYECTORIA

Por otro lado, Perotti destacó que el gobierno de la provincia, “en el mes de mayo, entregó créditos a más de 18 mil pymes y, en junio fueron 21 mil empresas cubiertas”. También “realizamos ofrecimientos de líneas bancarias a tasa cero. Para quienes no entraban en ese esquema, la decisión fue acercar herramientas como las Asociaciones para el Desarrollo, cooperativas y mutuales con otra instancia de financiamiento. De esta forma generamos una instancia de inyección en esta etapa de recuperación”.

Y recordó los inicios de las Agencias para el Desarrollo: “Cuando creamos esta herramienta, atravesábamos una inundación y se le asignó recursos a los productores que se devolvían en cada una de estas asociaciones. Creo que es bueno y un mérito haber formado eso, pero el mérito mayor es de quienes lo han sostenido”.

“Había en cada presidente comunal e intendente, el conocimiento de por quiénes iban a pedir un proyecto o a quiénes venían acompañando. Eso no ha cambiado y dar buena fe de quien conoce a su vecino, lo está peleando de la mejor manera. Seguramente tuvo etapas para crecer y, cuando creció cumplió, dio trabajo y se incorporó plenamente a la actividad de su colonia, pueblo o ciudad”, contó.

“Eso tiene que reconocerse y es algo virtuoso cuando una institución de estas características tiene que confiar porque no somos una entidad bancaria. Aquí juega mucho la confianza, el conocimiento y la trayectoria de cada una de las personas”, finalizó el Gobernador.



UN ESTADO PRESENTE

Por su parte, el senador Alcides Calvo manifestó: “Hoy tenemos un Estado presente. Un Estado nacional que tiene una mirada concreta y federal. Un Estado provincial que no solo mira el tema sanitario sino que está en el territorio”.

“En las Sesiones Ordinarias del 1°de mayo se planteó que la Provincia pondría a disposición 125 millones de pesos para la emergencia. Fue una de las tantas partidas que hemos recibido”, relató.

Posteriormente, les confió a los beneficiarios: “Sabemos que no es fácil la situación. Queremos decirles que estamos aquí para acompañarlos. Tal vez esta asistencia no alcanza en toda su plenitud, pero estamos convencidos que, en este camino, no se salva uno sino que nos vamos a salvar entre todos”.

En tanto que Sebastián Rancaño, presidente de la Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos, agradeció “al gobernador Omar Perotti por la decisión política de haber asignado estos recursos para poder llegar a cada uno de ustedes. Al Ministro de la Producción que haya confiado en nuestra Asociación para el Desarrollo para que seamos la herramienta de aplicación, al senador Alcides Calvo, gestor de estos fondos sabiendo y conociendo mejor que nadie las necesidades de su Departamento”.

También brindó un reconocimiento a “los presidentes comunales e intendentes que asumieron con todo compromiso esta tarea de distribuir en cada uno de los territorios esta ayuda”.