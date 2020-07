Amplían horario de cierre de bares y restaurantes Locales 18 de julio de 2020 Redacción Por Podrán mantener sus puertas abiertas hasta las 2 AM de lunes a domingo. Los supermercados en tanto podrán funcionar de lunes a sábados hasta las 20.

El intendente Luis Castellano firmó el Decreto Nº 50.710 a partir del cual amplía el horario de funcionamiento de bares y restaurantes de la ciudad hasta las 2, de lunes a domingo. Además, la normativa establece una extensión del horario de funcionamiento de grandes superficies comerciales, supermercados, autoservicios y minimercados de la ciudad hasta las 20:00, de lunes a sábados.

Las restantes modalidades y condiciones particulares de funcionamiento de bares, restaurantes, establecimientos comerciales, industriales y de servicios de la ciudad no regulados en la presente norma, continuarán funcionando bajo las condiciones y modalidades establecidas en la normativa municipal, provincial y nacional vigente, según se informó.

Los establecimientos que incumplan con la normativa y los respectivos protocolos, serán pasible de las sanciones establecidas en la Ordenanza Municipal N.° 5174, sin perjuicio de las sanciones civiles y/o penales que pudieren corresponder, recordaron desde la Municipalidad.

El decreto, que también lleva la firma del ya ex jefe de Gabinete, Marcos Corach -prácticamente fue su último acto administrativo como funcionario municipal antes de incorporarse al gabinete provincial que encabeza el gobernador, Omar Perotti-, sostiene en sus considerandos que "atendiendo a la situación epidemiológica local actual y sostenida en el tiempo, y respetando el criterio de progresividad adoptado por el Municipio en materia de regulación de actividades en el marco de la Emergencia Sanitaria, resulta viable ampliar los horarios de funcionamiento de Grandes Superficies Comerciales, Supermercados, Autoservicios y Minimercados, bares y restaurantes, para la ciudad.

Asimismo, consigna que "a diferencia de lo que acontece con otras actividades exceptuadas por las normas nacionales o provinciales vigentes, que poseen límites horarios expresos para su funcionamiento, la modificación de los horarios para las actividades mencionadas en los párrafos precedentes no encuentra valladar alguno en normativa de rango superior, siendo su determinación una potestad exclusivamente local".

También advierte que "las medidas a adoptar revestirán necesariamente carácter provisional y su vigencia estará condicionada a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria". Y aclara que "este decreto se dicta con el fin de preservar la salud pública de los habitantes de la ciudad de Rafaela, adoptándose en tal sentido medidas proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma razonable y temporaria, con basamento científico en la situación epidemiológica local de la ciudad".