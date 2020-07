Pedido de justicia por el atentado a la AMIA Nacionales 18 de julio de 2020 Redacción Por HUBO UNA RECORDACION VIRTUAL

FOTO NA AMIA. Se desarrolló una conmemoración virtual del atentado de 1994.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, consideró que "hay mucho por hacer para poder capturar" a los imputados iraníes por el atentado contra la mutual judía y remarcó que si se detiene a alguno de ellos se "daría un vuelco terrible en la causa judicial".

"Es una deuda vergonzante de la democracia que cada año hace 26 años tengamos que decir lo mismo", lamentó ayer el referente comunitario en la previa a un nuevo aniversario de la voladura del edificio.

El titular de la Asociación Mutual Israelita Argentina subrayó que "hay una pretendida instalación de que no se sabe qué pasó en la causa AMIA".

"Hay muchas cosas que no sabemos, pero gran parte de la verdad la conocemos porque surge del expediente y de las pruebas. Lo que no tenemos es justicia, a los culpables purgando pena en la cárcel", remarcó.

En ese sentido, Eichbaum se refirió a los imputados iraníes sobre los que pesan alertas rojas de Interpol y aseguró que "hay mucho por hacer para poder capturar a algunas de estas personas".

"Se mueven, salen de Irán, se mueven por países amigos, que dan cobijo y eluden a la Justicia", se quejó el presidente de la AMIA, quien recordó algunos de los casos que se dieron de acusados por el atentado que realizaron viajes públicos fuera de Irán y no fueron detenidos por Interpol.

Ante esa situación, instó a las naciones del mundo a que "refuercen al máximo todos sus alcances" para poder capturar a los acusados prófugos, a la vez que lamentó que "la Argentina muchas veces ha llegado tarde" por toda la burocracia que implica tener que avisar al Juzgado correspondiente y el posterior trámite diplomático vía Cancillería.



ACTO VIRTUAL

Por su parte, Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, en representación de la comunidad judía argentina, volvió a pedir "Memoria, Verdad y Justicia para la víctimas de la AMIA", al cumplirse este sábado el 26 aniversario del atentado.

"Este año también es especial porque el 5 de octubre la DAIA cumple 85 años luchando por la igualdad y el respeto por la diversidad; por eso en esta fecha tan dolorosa reforzamos nuestro compromiso en la tarea de erradicar el antisemitismo y toda forma de discriminación, tan necesario para vivir en una sociedad más sana y justa", indicó la institución a través de un comunicado.

El dirigente reiteró su discrepancia con la postura del presidente Alberto Fernández sobre la causa AMIA en torno al memorándum de entendimiento con Irán y confirmó que ya tienen pedido un encuentro con el Jefe de Estado y no descarta que sean recibidos en breve.

"Nunca nos recibió y la reunión está pedida. Nos reunimos con todos los presidentes así que seguro nos va a recibir", expresó el presidente de DAIA.

El aniversario se conmemoró ayer de manera virtual -un día antes del atentado- a las 09:53 de la mañana, horario en que explotó la bomba en la mutual judía.

El acto pudo seguirse de manera remota y contó con testimonios de sobrevivientes, de familiares de las víctimas fatales y de autoridades de la mutual, siendo organizado en conjunto por AMIA, DAIA y el conjunto de damnificados del atentado.

El ataque a la mutual judía destruyó la sede de la institución, acabó con la vida de 85 personas y dejó más de 300 heridos.