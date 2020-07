TAPA TAPA 18 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

NUEVO RECORD DE CONTAGIOS

EN LA PROVINCIA Y EN EL PAIS

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que 66 personas fallecieron y que se registraron 4.518 nuevos casos de coronavirus en las útimas 24 horas en Argentina. De esta manera, el número de muertos desde el inicio de la pandemia asciende a 2.178 y el de infectados a 119.301. Además se indicó que son 823 los internados en unidades de terapia intensiva. En la provincia de Santa Fe, ayer se reportaron 34 nuevos positivos, el número más alto para un día, por lo que el total aumentó a 640. Lo llamativo es que 14 de esos nuevos contagios corresponden a personas que habían asistido a un asado en la localidad de Santa Isabel.

Entregaron créditos a comercios y mipymes



EN LA RURAL. Perotti llegó especialmente desde Santa Fe para participar de la actividad de la Asociación Regional para el Desarrollo.

El gobernador Omar Perotti presidió en Rafaela el acto de entrega de créditos de la Asociación Regional para el Desarrollo destinados a comercios, prestadores de servicios y mipymes industriales del departamento Castellanos que no pudieron trabajar durante el aislamiento obligatorio. "Es una de las acciones provinciales que busca brindar asistencia para el trabajo y la producción", manifestó el mandatario provincial, que por otra parte no descarta nuevos cambios en su gabinete tras incorporar al rafaelino, Marcos Corach.

La Festram se declaró en estado de alerta y movilización



CASTELLANO. Firmó el decreto municipal.

Amplían horario de cierre

de bares y restaurantes

El intendente Castellano firmó el Decreto Nº 50.710 a partir del cual amplía el horario de funcionamiento de bares y restaurantes de la ciudad hasta las 2, de lunes a domingo. Además, la normativa autoriza a supermercados a funcionar hasta las 20:00, de lunes a sábados.

Bonaerense intentó dos

veces entrar a la ciudad



DE REGRESO. El vehículo detenido por la policía.

Un hombre oriundo de la localidad bonaerense de Merlo intentó ingresar a Rafaela en dos accesos distintos, pero en ambos fue detenido por fuerzas policiales y obligado a regresar. No contaba con permiso de circulación ni tampoco tenía previsto cumplir una actividad esencial.

