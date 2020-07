Atlético: ¿se queda sin su capitán? Deportes 17 de julio de 2020 Redacción Por Emiliano Romero analiza la posibilidad de emigrar de la "Crema". Aún tiene contrato por dos años pero la difícil situación económica que atraviesa el club lo obligaría a buscar una salida.

FOTO ARCHIVO ROMERO. / El uruguayo, que juega en la "Crema" desde el 2016, buscaría un nuevo "rumbo".

Entre los principales objetivos a cumplir por la dirigencia de Atlético de Rafaela, la saliente y la que aún debe ‘oficializar’ sus funciones (sigue pendiente la Asamblea con recambio de autoridades) está la difícil misión de reducir el presupuesto del plantel profesional de fútbol. Y para eso, analizan varias opciones. Por supuesto, no será nada fácil y es por eso que de los contratos finalizados el pasado mes –fueron 16- no se renovó con ninguno. Ahora, con aquellos que aún tienen vínculo con la “Crema”, se buscará ‘revisar’ sus contratos.

¿Habrá ajustes? Desde Alberdi no lo han confirmado pero es una posibilidad. Por ello, y ante la necesidad de ingreso de dinero, se busca vender y/o ceder a algunos de los profesionales. Ramiro Macagno renovaría su préstamo con Newell’s; Lucas Blondel está en la órbita de varios equipos de Primera, como así también se podría dar la chance del exterior. Marco Borgnino también apareció en el radar de un elenco que competirá en la próxima Liga Profesional. Y ahora se suma otro nombre: Emiliano Romero.

El capitán albiceleste analiza una posible salida ante la difícil situación económica por la cual atraviesa el club. Al uruguayo aún le quedan dos años de contrato con Atlético, pero su representante ya busca ‘nuevos horizontes’. El mediocampista fue ofrecido a Huracán.

El elenco que dirige Ismael Damonte busca reforzarse en el medio campo y el uruguayo de 27 años podría ser una alternativa.

Romero llegó a nuestro país en el 2016, proveniente de Juventud Las Piedras, y visito siempre los colores de la ‘Crema’.