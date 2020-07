Fernández advirtió sobre "la dificultad para investigar" atentado a la AMIA Nacionales 17 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...



BUENOS AIRES, 17 (NA). - El presidente Alberto Fernández remarcó ayer que "el atentado de la AMIA fue muy doloroso para todos los argentinos" y destacó "la dificultad para investigar lo que pasó allí", en tanto que consideró la necesidad de que Irán permita investigar a los sospechosos.

"Vivimos en un país que alberga la segunda comunidad judía más grande fuera de Israel. Para nosotros hay una hermandad muy fuerte con esa comunidad", expresó el mandatario durante una entrevista con la directora del Comité Judío Estadounidense (AJC), Dina Siegel Vann.

"Argentina todavía está en deuda con el tema de conseguir justicia por el atentado. Necesitamos conocer la verdad. Mientras esa verdad esté irresuelta, no estamos tranquilos", expresó el jefe de Estado.

En ese sentido, se quejó de que una "gran dificultad" para terminar de esclarecer el hecho es que "el Gobierno iraní nunca accedió a extraditar a los que la Justicia entiende que son los responsables de estos hechos".

"La Argentina ha hecho muchos esfuerzos para resolver ese escollo", señaló el Presidente.

Además, sostuvo que "cada día que se acerca el aniversario del atentado a la AMIA invade un profundo pesar" a la Argentina.

"Los argentinos sufrimos dos atentados terroristas: el de la Embajada (de Israel) y el de la AMIA. El terrorismo altera la convivencia democrática de cualquier sociedad", subrayó.

Y añadió: "La Argentina tiene un pasado de haber soportado el terrorismo de Estado, que se ha llevado la vida de decenas de miles de argentinos. Es imposible que el terrorismo conviva con la democracia".

"No podemos estar en silencio frente al terrorismo, porque eso es lo que hace que florezcan el nazismo y las extremas derechas en el mundo", afirmó.

"La comunidad internacional no puede ser pasiva frente al terrorismo. Eso es inadmisible. El terrorismo se lleva víctimas inocentes, como fue Paola (Czyzewski), mi alumna de 20 años que murió en ese edificio", manifestó el Presidente.

El sábado se cumplirán 26 años del ataque terrorista contra la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 a las 9:53: la explosión del edificio de Pasteur 633 dejó un saldo de 85 muertos y centenares de heridos.

En ese marco, la entidad realizará este viernes un acto virtual, que será transmitido por YouTube bajo el lema "Que la Justicia no se lave las manos".

"Este año el acto es virtual, pero el reclamo es tan real como siempre", manifestó la AMIA.