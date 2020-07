Artistas analizaron la situación de la cultura en plena pandemia Información General 17 de julio de 2020 Redacción Por Referentes de la actuación y de la industria del entretenimiento compartieron su mirada sobre cómo afecta la cuarentena al rubro de la creación de contenidos.

FOTO VERBO// ANALISIS// Fue realizado por Mercedes Morán, Benjamín Vicuña, Axel Kuschevatzky y Fernando Sokolowicz.

En el marco del Backstage 2020, se llevó a cabo una nueva conferencia organizada por VERBO. Talentosos exponentes de las artes escénicas y la industria audiovisual de Argentina, Chile, España y Estados Unidos brindaron su mirado sobre la actualidad y el futuro del sector. Axel Kuschevatzky, Fernando Sokolowicz, Benjamín Vicuña, Mercedes Morán, Mora Godoy, Diego Radivoy, fueron algunos de los que expusieron su mirada.

Desde que se dictó el aislamiento obligatorio la cantidad de personas que se sentaron frente a un televisor y el streaming creció entre un 40 y un 150 por ciento. Pese a esto, los estudios de mercado advierten que este rubro será uno de los más golpeados económicamente. Las producciones destinadas a las ficciones, el teatro, el cine, los recitales y espectáculos en general debieron frenar poner una pausa en sus actividades y esto trajo consecuencias.

El primero en abrir la rueda de protagonistas fue Axel Kuschevatzky. El productor, que desde enero está viviendo junto a su familia en Los Ángeles, contó: “En noviembre abrimos la productora Infinity Hill cuando rompí relación con Telefe y con las plataformas de Telefe, con Viacom International. Decidimos tener una pata en Buenos Aires, otra en Londres y queríamos tener una tercera pata acá en Los Ángeles…así que me vine a fines de enero con mi familia”.

A continuación, manifestó cómo se vive desde el lado de producción en Estados Unidos en medio de la pandemia. “Sucede que subió la demanda, porque la gente está mirando más contenido que nunca, pero al mismo tiempo la capacidad de producir está limitada. El tema es que ningún sistema puede estar tanto tiempo sin actividad por más de que sabemos de los riesgos. Acá en Estados Unidos no existen los subsidios al cine, por ejemplo. No existe una ley que te ampare. Lo que si hay, que es una gran diferencia, sobre todo con Argentina, es una devolución de la plata que gastas en el estado. Te devuelven una parte. Pero no es un subsidio. Esto genera más trabajo y a su vez más recaudación, porque si una película vale 10 millones de dólares y me devuelven 6, esos cuatro restantes no están cubiertos y son ingresos puros para las arcas del Estado”.

Para cerrar su participación, contó en qué momento de producción se encuentra. “Teníamos una película en pre-producción en Argentina, me alteró una película en México y si me complicó una película inglesa que teníamos bastante avanzada. Acá en Los Ángeles una película comenzó hace 10 días, pero recién una, con todas las medidas de aislamientos y de limpieza rigurosa. Nadie come al lado de otro. El tema es que los costos aumentaron entre un 25 y 30 por ciento y eso es un problema porque el sistema no va a pagar más por la película”.

Acto seguido, se sumó Fernando Sokolowicz a la conversación, uno de los productores locales más respetados, presidente de Aleph Cine, le imprimió su mirada desde el lado del cine argentino. “Lo que dice Axel, acá en Argentina, parece extraterrestre. Poder hablar de incentivos estaduales no ha sucedido nunca. En el caso del subsidio han sido cada vez menores. Desde Latinoamérica tenemos que defendernos de otra manera”, remarcó.

A continuación, habló de sus proyectos: “Tenemos una película que quedo interrumpida cuando faltaban 2 semanas. Tenemos tres proyectos que se iba a hacer ahora, en el segundo semestre y quedaron en un impase”.

Luego, acentuó su mirada sobre cómo está el país en relación a sus competidores: “Argentina viene perdiendo terreno con respeto a los países latinoamericanos. La falta de subsidios, la ausencia de incentivos parece ser una política. La Argentina no está cumpliendo su deber desde hace 15 años. En el 2005 estábamos igual que España. Ahora ellos producen por mil millones y nosotros 50 millones de dólares. España creció y nosotros no. Hasta hace 15 años éramos comparables con España. Pero ahí hubo política de estado para que crezcan y acá no.

Lejos de generar polémica, aclaro: “No hablo de un gobierno en particular, hablo del estado. No creo que la devaluación tenga que ver, sino del incentivo. España paso a ser una factoría en serie y es porque el estado los acompaña. En Argentina, las suscripciones de plataforma están en 5 y 6 millones de hogares, 500 millones de dólares por año. Esas divisas se van. Las plataformas compran no menos de 15 millones de dólares”.

El actor y productor, fundador del Centro Cultural Mori, Benjamín Vicuña tuvo la palabra desde el costado productivo, pero también actoral. “Hemos vivido un impacto muy fuerte. Yo tenía que volver a España –me río porque todos hablamos con un dejo de nostalgia tremendo- para la otra temporada de Vis a Vis. Tenía algo para Fox, una película en Chile, todo eso quedó en la nada, al menos por el momento”.

Luego, resaltó su mirada desde lo que acontece en Chile, país en el que tiene su productora: “He tenido etapas de extroversión, pero muchas veces las ganas de salir a rebuscarse y refundarse con las herramientas que vinieron; el Zoom, streaming. Estoy con obras de ciclo online, no es grabado, es en vivo por Zoom lo que hacemos. Es un salvavidas para los actores. También estamos haciendo actividades de beneficencia. Llenamos las salas de alimentos para repartir en dos comunas de Chile que la están pasando mal. Los niños son fundamentales, hay mucha inquietud”.

Acto seguido, resaltó la importancia de las pantallas: “Tenemos cinco salas trabajando. En esto, loco como la pantalla que era nuestra enemiga -por favor, apaguen los celulares, apaguen eso, no graben- hoy son nuestros aliados”.

Pero se despidió con un mensaje alentador: “Hoy el cine está parado, pero nos damos cuenta de que hay mucha demanda. Cuando esto termine vamos a salir a producir porque hay mucha necesidad. En cambio, el teatro es más complejo por los miedos a los espacios cerrados”.



¿Llegó el momento de reconvertirse?

Vicuña sostuvo que se abrió otra puerta. “El streaming no tiene techo. Miles de personas van a querer ser parte de lo que viene y se van a pensar a vender entradas para estos los espectáculos. Trabajé en España, Colombia, México, Chile, y acá en Argentina la diferencia no la hacen los recursos, los métodos, pero si veo en común a nivel actoral. Almodóvar se define como marginal. Imaginá si le pasa eso, que nos queda a nosotros que hacemos todo con garra y pasión. Lo que más destaco de Argentina es el talento y la creatividad. Genera impotencia no aprovechar esa calidad para llevarla al mundo. Ser un gran granero para todas las plataformas”.

Acá se sumó Diego Radivoy, productor teatral y cinematográfico: “Si, es un desafío. La industria del cine ha hecho mucho para adaptase a las nuevas tecnologías. Es una gran oportunidad para encontrar esos lenguajes. Encontrar nuevas plataformas. Una buena solución seria ir con una política fuerte para cuando esto se levante”. Hay que pensar soluciones y políticas. Hay que aprovechar y buscar ideas para ver cuál es la solución para captar público. No sé… que los actores se queden después de la obra a interactuar con la gente. El otro día escuche a la Sole (Pastorutti) que hizo eso, se quedo una hora y media después de su show”.



¿Es posible venderse al mundo en conjunto, como Mercosur?

Axel manifiesta que no es una idea descabellada: “El mercado latino no quiere decir que sea equivalente por tener el mismo idioma. Tenemos un problema de comunicación regional, y estaría bueno salir en conjunto. Hay que tener un código más abierto”.

Sokolowicz coincidió con su colega: “Creo que hay una oportunidad, no sé si latinoamericana, pero sí que va a ver un cambios. Si esto se da, va a ser un cambio sustancial y crecimiento exponencial”.

En el caso de Vicuña, mostró más prudencia. “Se viene persiguiendo esto, pero es muy difícil. Creo que el estado se va a tener que hacer cargo. Van a tener que liberar ciertas zonas. Ahí vamos a cruzar ideas”.

Radivoy le imprimió realidad a la cuestión. “Más allá de lo que ocurra, creo que de lo que sí no quedó duda de que los libros, la música, la exposiciones virtuales y la cultura fue un gran aliado en esta cuarentena. Hay que cuidar eso. Creo que quedo claro. Ver los teatros vacíos, o con personas cada 3 asientos, cuando en el colectivo van todos juntos. Nivelemos la vara, no le peguemos a la cultura”.



El teatro en crisis

La segunda parte de la charla estuvo a cargo de Sebastián Blutrach, Director artístico del Teatro Cervantes y del Teatro Picadero. “Me dan ganas de llorar, como le sucede al teatro. En nuestro rubro empezó antes de que comenzara la cuarentena porque se devolvían más entradas de las que se vendían. Desde mi lugar en el Cervantes fuimos proactivos. Generemos el canal online, con el taller de vestuarios confeccionamos tapabocas, sacamos un concurso de dramaturgia y llegaron más de 500 obras para ser firmadas en el teatro Cervantes, para el mientras tanto. Los artistas quedaron a la deriva, sin poder ser contratados. El daño de estos cuatro años fue muy grande. Lo que tiene que ver con las artes escénicas son los grandes perdedores en esta pandemia, porque las plataformas salieron ganando”, se difundió en Teleshow.

Luego, tomó la palabra Mercedes Morán. La actriz se mostró más relajada desde el costado laboral. La cuarentena la tomó en un momento en el que necesitaba descansar. “Yo venía de mucho trabajo, y más allá de que tenía algo para Netflix, mi intención para este año era parar, digamos que no extrañé la actuación en sí misma. Aproveché para leer textos de teatros. Pero afortunadamente venía trabajando mucho y necesitaba parar. Yo si veo este desastre y esta crisis para modificar muchas cosas que no estaban funcionando bien desde mucho antes. Yo, personalmente, me resisto mucho al streaming. Lo que da placer del teatro es el vivo. Si, varias cosas vinieron para quedarse, esperemos que para complementar todo lo que hay”.

Por otro lado, Mora Godoy habló de cómo está viviendo este momento la música. Se mostró enojada y pidió que haya un mayor apoyo a su rubro, uno de los que representa al país a nivel mundial. “Hice una industria del tango. Cuando entre, hace más de 20 años, no había compañías de tanto, la primera fue la mía. Yo estoy en una situación de privilegio ahora, pero estoy preocupada por todos los músicos, cantantes, que están en este momento, en una situación desesperante”.

Luego arremetió con furia: “Pero a lo que voy a es que esto desenmascara una gran crisis económica y social que ya veníamos teniendo, sobre todo social. La verdad es que el tango está bastante denigrado en nuestro país. Muy pocos productores producen tango, los gobiernos no le dan bola. Sé que había un plan interesante ahora, pero bueno, llegó el coronavirus. Hay mucho para cambiar, pero sobre todo para empezar a hacer”.

“No me quiero convertir en una llorona/criticona, pero si puedo decir que han sido lamentables las políticas en los últimos años con respecto al tango. Yo viajo mucho al exterior y me lo banco yo misma. El dinero que gano lo invierto en producción. El tango es nuestra marca de identidad. En el mundo se vuelven locos, pero en este país nadie baila tanto. ¿Cómo te vas a enamorar el tango si no te lo muestran? No hay difusión. Esto no es culpa de la pandemia”.