Arranca la acción en Hungría

17 de julio de 2020

BUENOS AIRES, 17 (NA) - El Gran Premio de Hungría comenzará hoy en el circuito de Hungaroring, en una competencia de Fórmula 1 que tendrá el mismo programa que en las dos citas que se llevaron a cabo en Austria y que se disputará a puertas cerradas a raíz de la pandemia de coronavirus. En el trazado húngaro, que tiene una longitud de 4,381 km y un total de 14 curvas, se producirá la tercera carrera del certamen automovilístico tras lo cual habrá un pequeño receso y la actividad se retomará el próximo 2 de agosto con un doblete en Silverstone.

La competencia en Hungría tendrá un esquema similar al de Austria, por lo cual se aguarda que las ceremonias sean las mismas y el procedimiento exactamente igual, todo dentro de la burbuja creada por la Fórmula 1 por la citada pandemia.

Hoy se llevarán a cabo los primeros entrenamientos libres entre las 06.00 y las 07.30 (hora de Argentina) mientras que los segundos se disputarán de 10:00 a 11:30 y los terceros serán el sábado entre las 07:00 y las 08:00. Durante la jornada sabatina se realizará la clasificación, entre las 10:00 y las 11:00 mientras que la carrera principal se correrá el próximo domingo a partir de las 10:10 y los pilotos recorrerán 70 vueltas.

El británico Lewis Hamilton es quien ostenta el récord de más victorias de todas la historia en el circuito de Hungaroring y junto a él, solo Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen y Daniel Ricciardo saben lo que es ganar en tierras húngaras, entre los pilotos que corren actualmente.

Según se informó este jueves, el director de carrera de la Fórmula 1, Michael Masi, implementó estrictas medias contra el abuso de los límites de pista en el GP de Hungría 2020 y así se los hizo saber a los equipos mediante las notas previas que les envió por la mañana.

Como sucedió en Austria, donde los límites del trazado fueron un problema durante varias temporadas, los pilotos pueden perder sus tiempos de vuelta al no respetarlos, y si repiten la infracción en tres ocasiones en carrera, recibirán una bandera blanca y negra mientras que habrá sistemas de detección para registrar automáticamente cualquier infracción.

Las salidas de las curvas 4, 11 y 12 están ahora todas sujetas a una restricción similar: "Un tiempo de vuelta logrado durante cualquier sesión de entrenamientos o la carrera saliéndose de la pista y transitando detrás del bordillo rojo y blanco a la salida de la curva [4/11/12], dará lugar a que ese tiempo sea invalidado por los comisarios", indicó Masi.

Asimismo añadió: "Cada vez que un coche pase por detrás del bordillo rojo y blanco, se informará a los equipos a través del sistema oficial de mensajes y en la tercera ocasión en que un piloto corte por detrás del bordillo de salida rojo y blanco en las curvas 4, 11 y 12 durante la carrera, se le mostrará una bandera blanca y negra, y cualquier otro recorte se comunicará a los comisarios". "Para evitar dudas, esto implica un total de tres ocasiones combinadas, no tres en cada curva. En todos los casos detallados anteriormente, el piloto sólo debe volver a la pista cuando sea seguro hacerlo y sin obtener una ventaja prolongada", reveló.

Finalmente señaló: "Los requisitos anteriores no se aplicarán automáticamente a ningún piloto que se considere forzado a salirse de la pista, cada uno de esos casos se juzgará individualmente".