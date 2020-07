"Todos los ciclistas tienen sus objetivos" Deportes 17 de julio de 2020 Redacción Por Daniel Capella se refirió al regreso del ciclismo a los entrenamientos. Habría solamente un único campeonato argentino a fin de año.

FOTO REVISTA TODO A PULMON EN DISTINTOS FRENTES./ Capella trabaja en el Club Ciclista pero sigue a distancia lo que pasa con la selección argentina.

En un recorrido por el Club Ciclista de Rafaela, en la tarde del miércoles dialogamos con Daniel Capella. El entrenador nos comentó no solamente algunas cuestiones del regreso a la actividad del deporte del pedal en nuestra ciudad, sino también del trabajo con las selecciones argentinas.

«Ha sido mucho tiempo de encierro, los ciclistas no estamos acostubrados a ello. Si bien con los rodillos y las bicis fijas los entrenamientos se pueden mantener igual, lo cierto es que el encierro antes de la pandemia se vivía solamente en días de lluvia o fríos. Pero el parate fue mucho, se extrañaba el diálogo y el entrenamiento con los compañeros, ya sea en la pista o en la ruta, pero por suerte hace algunas semanas con los protocolos correspondientes se pudo volver a entrenar», mencionó sobre lo que fue el proceso más largo de inactividad.

En cuanto a la manera de seguir ligado a los corredores, expresó que «hoy día las redes sociales te permiten muchas cosas. Con zoom o whatsapp se mandaban distintos planes de entrenamiento para el rodillo. Lo único claro de la cuarentena es que en algún momento iba a pasar y retomaríamos la actividad. Todos los ciclistas tienen sus objetivos y están trabajando para llegar bien a eso».

En cuanto a la selección argentina, el panorama es diferente de acuerdo a lo expresado por el rafaelino: «Eso es mas complicado porque los corredores están dispersos en todo el país. Hicimos distintos grupos de acuerdo a la categoría: Dakar 2022 (que ahora se postergaron), juniors, damas, área de fondo y los varones del área de velocidad. También trabajamos por Zoom, viendo sus necesidades, consiguiéndoles implementos de gimnasio, en algunos lugares hablando con Secretaría de Deportes o intendentes para que les habiliten un lugar especial para al menos mantenerse, y sobre todo alentándolos, demostrándoles que nosotros tenemos ganas de que esto pase».

Finalmente, sobre las chances de retornar a la competencia cerca de fin de año en Argentina, respondió que: «lo que la Federación Argentina tiene muchas ganas de hacer es el campeonato Argentino de Ruta Elite porque estamos dentro de los cinco países a nivel mundial con mayor continuidad de certámenes realizados, creo que 109. Es por eso que antes de diciembre, si todo se resuelve y entramos en la fase final con posibilidades de entrenar, más allá que todos sabemos que el país se mueve a través de lo que pase en Buenos Aires, creo que después de un mes y medio que ya están entrenando en el AMBA, retornarán las competencias. Aunque seguramente el nivel de competitividad no será el mismo».