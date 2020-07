Rita sigue dándole dolores de cabeza a Susana Sociales 17 de julio de 2020 Redacción Por “¡Qué loca de miércoles! Es muy bruta”. La diva suele filmar sus paseos por La Mary. Y en este contexto, un charla amena frente a su laguna se vio interrumpida por la imprudencia de su mascota.

FOTO TELESHOW// EN LA MARY// La diva con su mascota.

En plena pandemia, y luego de recibir los permisos necesarios, Susana Giménez armó las valijas y se fue a Uruguay. Junto a su hermano Patricio, disfrutan del aire libre y de las comodidades de La Mary, la casa que tiene en Punta del Este. Desde el otro lado del charco comparte sus vivencias y novedades. Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, sus perros son los protagonistas absolutos de sus historias. Con la llegada de Rita, la última en incorporarse a su manada, los pormenores están a la orden del día.

En uno de los videos, se la puede ver a la diva y a su hermano yendo desde la casa hasta el lago que tiene en su campo. Con ellos va Thelma, una de sus mascotas preferidas. En el audio se la escucha hablar sobre la Weimaraner: “A ella no le gusta ir caminando…para mí porque tiene las uñas largas”. A continuación, luego de alagarlos, se enoja con Negro: “¡Noo! Ay, que no se meta en el agua, que hace frío y después se quiere meter adentro y está todo mojado”, se la escucha decir cuando están llegando a la laguna, informó Teleshow.

Acto seguido, mientras charla con Pato de los animales, de cuándo llegó cada uno a su vida y alimentan a los peces, se ve como Rita, por jugar en el muelle, cerca de la orilla, casi se cae al agua. Patricio la alcanzó a atajar antes de que se caiga. “Ay, casi te caes, pelotu…pero esta perra es una cosa de locos. ¡Qué loca de miércoles!”, gritó Su, mientras le secaba la oreja y parte del hocico que tenía mojado.

Con sus travesuras y desobediencias, la tierna cachorra se lleva todas las miradas. La perra parece tener más adeptos que, incluso, la mismísima diva de los teléfonos. Cada aparición pública es recibida con algarabía y con mensajes graciosos. En este episodio en particular, su hermano aportó su suyo: “No se puede estar tranquilo con ustedes. Es muy atolondrada…es muy bruta”, resalta el cantante.

La conductora parece hacer un reality de su vida con sus perros. Son su gran pasión y cada tanto suma nuevos integrantes a su fila, pero también son su gran dolor de cabeza. Dos por tres tiene raspones, rasguños y hasta accidentes severos. Justamente con Rita tiene lidiar con su energía. La cachorra la hizo caer hace más de un mes y esto le provocó una luxación de codo. Por este episodio debido ser intervenida quirúrgicamente y estar un buen tiempo con el brazo inmovilizado.

En abril, cuando la perra llegó a su vida, la conductora se vio envuelta en una gran polémica. Un conflicto que la sacó de sus cabales, que la llevó a responderle de mala manera a sus detractores. Tenía días, cuando llegó a su casa de Barrio Parque y a menos de una semana con ella, la devolvió al criadero porque con sus dientes filosos la lastimaba y le rompía todos los muebles y almohadones. Por esto, hasta tuvo un altercado con Nicole Neumann, quien la había criticado por devolverla.

Al poco tiempo, casi un mes después, volvió y le dio un gran recibimiento: “Volvió Rita! Ya está corriendo por el jardín”. Después de unos días, se la llevó a Uruguay, para juntarla con los otros animales que tiene. Ahora, y más allá de que está más grande, no deja de ser una cachorra con ganas de disfrutar de su energía…energía que le pone los pelos de punta a Susana.