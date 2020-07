Volvieron los salones del automóvil: así es un motor show en la pandemia Automotores 17 de julio de 2020 Redacción Por Es el primer evento masivo del mundo automotor que se realiza tras la propagación del coronavirus.

El Salón del Automóvil de Bangkok abrió el miércoles sus puertas al público y se convirtió así en el primer motor show en volver a realizarse desde que el coronavirus fue declarado pandemia.

Durante todos estos meses, numerosos y grandes salones tuvieron que suspenderse: París, Beijing, Nueva York, Detroit, San Pablo y Ginebra, entre otros. Este último, de hecho, suspendió de antemano también la edición 2021 y pone la mira en volver recién en 2022, si el contexto acompaña.

La edición número 41 de la exposición fierrera de Bangkok había sido cancelada dos veces desde marzo. Las autoridades de Tailandia terminaron autorizándolo tras pasar siete semanas en todo el país sin transmisión comunitaria de Covid-19.

Tailandia es un centro regional de producción de vehículos muy importante. Por eso hay veinticinco marcas de autos presentes por estas horas en el Salón, además de veintidós fabricantes de motocicletas. "Esto es más que el Salón del Automóvil. Es la reputación del país porque los otros organizadores del evento lo estarán observando", dijo el director del evento, Prachin Eamlumnow.

Indudablemente, los organizadores de los distintos motor shows que se desarrollan comúnmente en otras partes del mundo tomarán la experiencia tailandesa como ejemplo, ya que se trata del primer espectáculo del mundo de los autos en esta escala desde la llegada de la pandemia.

En cada stand de Bangkok hay puntos de entrada y de salida. Los asistentes deben escanear un código QR con sus teléfonos móviles al llegar y al irse, a diferencia de años anteriores, cuando las personas podían deambular libremente.

Además, todo el personal usa máscaras y/o tapabocas. Y en los pasillos del Salón hay cámaras termográficas que miden la temperatura de las personas. "El Gobierno nos permitió abrir las puertas, pero aún debemos ser muy cuidadosos", dijo Prachin.



TAMBIEN CAYO EL

SALON DE GINEBRA

A la larga lista de exposiciones internacionales del automóvil que tuvieron que cerrar sus puertas a causa del coronavirus se sumó el Salón de Ginebra 2021. De esta forma la muestra suiza es la primera en suspenderse dos veces por la pandemia.

La información la confirmó el organizador. A diferencia de otras exposiciones como París o Frankfurt (que a partir del año que viene se realizará en Munich), Ginebra se celebra todos los años y no año por medio.

El organizador también comunicó que el préstamo que había solicitado al Estado no será aceptado. Era por 16,8 millones de francos suizos (unos 15,7 millones de euros), pero no están seguros de poder devolverlos ya que, según una encuesta, la mayoría de las automotrices no están en condiciones de asegurar su presencia en la feria de 2021.

"Además, está lejos de ser cierto que la situación de salud actual permitiría la organización de un evento que atraería a más de 600,000 visitantes y 10,000 periodistas la próxima primavera", sostuvieron.

El Geneva International Motor Show (GIMS) es el evento público más grande de Suiza.

El organizador, en tanto, anunció que una posible salida sea la venta de la muestra a Palexpo SA, la empresa propietaria y gestora del Palacio de Exposiciones y Congresos de Ginebra, donde se podría desarrollar la muestra. (Fuente: TN Autos).